قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
الأظرف فارغة وممزقة .. موظف الدولة سرق ذهب وفضة بـ 300 مليون جنيه
9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2025
رسميا .. إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم
وزير السياحة والآثار يشيد بحُسن تنظيم الرحلات المدرسية في المتحف المصري الكبير
غدا.. ذكرى جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث| تذكار الراعي والمعلم
مها تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة لسبب صادم: عاوزة أخرج من العلاقة دي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تعليق الصور الفوتوغرافية في المنزل ووضعها عبر صفحات التواصل؟ .. الإفتاء توضح

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال
عبد الرحمن محمد

تحدث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة تعليق الصور الفوتوغرافية في البيوت، ردًا على سؤال ورد من أحد المشاهدين من محافظة أسيوط يُدعى محمد أحمد، الذي استفسر قائلًا: «ما حكم تعليق الصور على الحائط داخل المنزل؟ وهل يُعد ذلك من الأمور المحرمة؟».

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ محمد كمال أن الصور الفوتوغرافية الحديثة لا تدخل في نطاق الصور التي نهى عنها النبي ﷺ في الأحاديث النبوية، مشيرًا إلى أن النهي في السنة كان متعلقًا بالتماثيل أو الصور التي كانت تُستخدم قديمًا في العبادة من دون الله، وهو ما يختلف تمامًا عن التصوير الفوتوغرافي المعاصر.

وأكد الشيخ أن الصور الفوتوغرافية في ذاتها مباحة، طالما خلت من المحظورات الشرعية، موضحًا أن من أهم الضوابط عدم احتواء الصورة على ما يُظهر العورات، أو أن تُعرض في مكان يراها فيه الغرباء، خاصة إذا كانت لنساء أو فتيات بالغات.

 كما شدد على ضرورة مراعاة الخصوصية في تعليق الصور العائلية، بحيث تبقى في الأماكن الخاصة التي لا يدخلها سوى أفراد الأسرة أو المحارم.

وأضاف أن وضع الصور في غرف الجلوس أو النوم الخاصة لا حرج فيه شرعًا، ما دامت الصور لذكريات عائلية أو مناظر طبيعية، مشيرًا إلى أن الهدف من التصوير أو التعليق يُعتبر معيارًا في الحكم، فالمباح لا يتحول إلى محرم إلا إذا استُخدم بطريقة تُخالف الأدب أو تُعرض العورات أو تُثير الفتنة.

ونبّه الشيخ محمد كمال إلى ضرورة التزام الأدب عند نشر الصور الشخصية أو العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد أو انتهاك خصوصية الأسرة، لافتًا إلى أن الإسلام يدعو دائمًا إلى الحياء وصيانة البيت من كل ما يُمكن أن يُسبب فتنة أو ضررًا.

وأكد أمين الفتوى أن الصور الفوتوغرافية الملتزمة بالضوابط الشرعية لا حرج في تعليقها داخل المنازل، بل هي من الأمور المباحة شرعًا، داعيًا الجميع إلى الاعتدال والوعي في التعامل مع المستحدثات العصرية بما يتفق مع روح الدين الإسلامي.

دار الإفتاء حكم تعليق الصور الفوتوغرافية مواقع التواصل أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

بالصور

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

فيديو

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد