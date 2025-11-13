حكم الأكل قبل أذان الفجر دون قصد في رمضان.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تُدعى شيماء من محافظة المنيا، قالت فيه إنها أحيانًا تستيقظ للسحور وتتناول الطعام قبل أذان الفجر دون قصد أو تكون ناسية وقت الفجر، وسألت عن صحة صيامها.

وخلال تصريحات صحفية، أوضح الشيخ أن الصيام يبدأ مع طلوع الفجر الصادق وينتهي عند غروب الشمس، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الأكل والشرب يجب أن يكون بمجرد سماع أذان الفجر، ومن يأكل بعد الأذان متعمدًا فصيامه باطل.

وأضاف أمين الفتوى أن من تناول الطعام وهو لا يعلم بطلوع الفجر أو نسي، فصيامه صحيح ولا إثم عليه، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

أما من أكل بعد علمه بطلوع الفجر فعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان لأنه أفسد صومه عمدًا.

كما بيّن أن من سمع المؤذن يقول «الله أكبر» أثناء رفع الأذان، يجب عليه التوقف فورًا عن الأكل أو الشرب، سواء كان الصيام فرضًا أو نافلة.

وأكد أن النسيان أو الجهل بوقت الأذان لا يوجب قضاء ولا ذنبًا على الصائم، حتى وإن تكرر ذلك منه دون قصد.

وختم الشيخ محمد كمال كلامه بالتأكيد على ضرورة الحرص على ضبط وقت السحور قبل الفجر لتجنب الخطأ، والاستفادة من بركة هذا الوقت المبارك في رمضان.