أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" ويتابع ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025
فاو: نحاول الوصول للأماكن المهددة بالمجاعات في السودان بشكل عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم الأكل قبل أذان الفجر دون قصد في رمضان.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تُدعى شيماء من محافظة المنيا، قالت فيه إنها أحيانًا تستيقظ للسحور وتتناول الطعام قبل أذان الفجر دون قصد أو تكون ناسية وقت الفجر، وسألت عن صحة صيامها.

وخلال تصريحات صحفية، أوضح الشيخ أن الصيام يبدأ مع طلوع الفجر الصادق وينتهي عند غروب الشمس، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الأكل والشرب يجب أن يكون بمجرد سماع أذان الفجر، ومن يأكل بعد الأذان متعمدًا فصيامه باطل.

وأضاف أمين الفتوى أن من تناول الطعام وهو لا يعلم بطلوع الفجر أو نسي، فصيامه صحيح ولا إثم عليه، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

أما من أكل بعد علمه بطلوع الفجر فعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان لأنه أفسد صومه عمدًا.

كما بيّن أن من سمع المؤذن يقول «الله أكبر» أثناء رفع الأذان، يجب عليه التوقف فورًا عن الأكل أو الشرب، سواء كان الصيام فرضًا أو نافلة.

 وأكد أن النسيان أو الجهل بوقت الأذان لا يوجب قضاء ولا ذنبًا على الصائم، حتى وإن تكرر ذلك منه دون قصد.

وختم الشيخ محمد كمال كلامه بالتأكيد على ضرورة الحرص على ضبط وقت السحور قبل الفجر لتجنب الخطأ، والاستفادة من بركة هذا الوقت المبارك في رمضان.

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ارشيفية

مسلم

مسرح الواقعة

ايتن عامر

مولد المارجرجس بالاقصر

صورة موضوعية

صورة موضوعية

عمرو دياب واسماء جلال

بلال قنديل

محمد ماهر

إبراهيم النجار

احمد عبد القوى

د. أمل منصور

