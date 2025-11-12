الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية لأول مرة، في خطوة تهدف إلى رفع المستوى العلمي والأداء القرآني للسادة الأئمة، وتحقيق مزيد من العناية بكتاب الله تعالى قراءةً وتجويدًا.

وجاء الإعلان عن أسماء المرشحين للمشاركة في مقرأة الأئمة من بين الأئمة المجيدين للقراءات السبع أو العشر، استعدادًا لانطلاق فعاليات المقرأة في مختلف المحافظات المصرية.

ودعت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم مديري المديريات والإدارات الفرعية إلى سرعة إرسال أسماء المساجد التي ستُعقد بها المقارئ، وأسماء الأئمة الراغبين في المشاركة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، لضمان تنظيم فعاليات ناجحة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الوزارة لإحياء سنة الإقراء والإجازة بالسند المتصل، وتخريج أئمة متقنين ومجودين، قادرين على نشر علوم القرآن الكريم وتعليمها في المجتمع، بما يسهم في تعزيز الدور الديني والثقافي للمساجد والأئمة على مستوى الجمهورية.