برلمان

برلماني: دولة التلاوة يعيد أمجاد العمالة ويصنع جيلًا جديدًا من القرّاء الشباب

برنامج دولة التلاوة
برنامج دولة التلاوة
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بإطلاق أولى حلقات برنامج دولة التلاوة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إحياءً حقيقيًا لتراث عظماء القرّاء المصريين الذين ارتبطت أصواتهم بوجدان الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود علي البنا والشيخ محمد رفعت وغيرهم من أصاحب الأصوات التي شكلت وجدان المصريين والعالم أجمع.

برنامج دولة التلاوة

وقال أحمد حافظ، إن البرنامج يجسد رؤية وطنية تهدف إلى ترسيخ الهوية الدينية الوسطية، وصناعة جيل جديد يحمل راية التلاوة الأصيلة، مشيرًا إلى أن مصر كانت — وما زالت — قبلة القرّاء وعاصمة الصوت القرآني منذ عشرات السنين.

وأكد أن دولة التلاوة يفتح الباب أمام المواهب الشابة لإبراز قدراتهم في التجويد والابتهال والترتيل عبر منصة احترافية تُدار بمعايير فنية دقيقة، وتقوم عليها لجان تحكيم متخصصة تمنح المشاركين تدريبًا ودعمًا وثقلًا علميًا يعيد إلى الساحة روح المدرسة المصرية الأصيلة.

وأضاف حافظ، أن البرنامج يعكس دور الإعلام الهادف في بناء الوعي وصون القيم وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، مؤكدًا أن إعادة تسليط الضوء على تراث القرّاء العظام خطوة مهمة لاستعادة نهجهم في الأداء والصوت والروح، خاصة في ظل التحديات الثقافية والفكرية التي تواجه المجتمعات.

إحياء تراث مصر الروحاني

ودعا حافظ جميع المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية إلى دعم مثل هذه المبادرات وتوفير المزيد من البرامج التي ترعى المواهب وتتولى تدريبها وصقلها، بما يضمن استمرار مسيرة التلاوة المصرية وظهور أصوات جديدة قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأكد أن دولة التلاوة ليس مجرد برنامج مسابقات، بل مشروع وطني لإحياء تراث مصر الروحاني وإطلاق طاقات جديدة تحمل رسالة القرآن الكريم بروح راقية وصوت يليق بتاريخ يمتد من الشيخ رفعت حتى أحدث المواهب الصاعدة.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة حلقات برنامج دولة التلاوة مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن

