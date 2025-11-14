وزارة الأوقاف تعلن انطلاق برنامج دولة التلاوة.. تفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق سلسال الجمال والجلال المرتقب في التصفيات النهائية من برنامج «دولة التلاوة».

تفاصيل انطلاق مسابقة “دولة التلاوة”

يعد البرنامج أحد أهم مشاريع وزارة الأوقاف لاكتشاف المواهب ورعايتها، وتحقيق أهدافها ضمن محور "بناء الإنسان" في استراتيجيتها، وإبراز أصالة المدرسة المصرية وتفردها في تلاوة القرآن الكريم والعناية به فهمًا وعملاً.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن "دولة التلاوة" يعد درة البرامج وأضخمها لاكتشاف المواهب في ترتيل القرآن الكريم وتجويده، وبث معاني الجمال والجلال القرآنية، والارتقاء بالذوق العام.

ومن المقرر أن يعرض البرنامج على قنوات فضائية وذلك في التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

جوائز مسابقة “دولة التلاوة”

يأتي هذا البرنامج الفريد بالتعاون مع «المتحدة للخدمات الإعلامية»، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج (3.5) مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما سيتم إلى جانب ذلك تسجيل المصحف الشريف كاملا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها المستمر على اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية الجديدة وصقلها، بما يعزز ريادة مصر في مجال التلاوة، وذلك من خلال التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ دعمًا للجهود الوطنية في اكتشاف الطاقات القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.