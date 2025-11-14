التحقيقات مستمرة.. الأوقاف: العثور على شاب متوفى داخل مصلى بنقادة في أسوان

تلقت وزارة الأوقاف، اليوم، إخطارًا بواقعة مؤسفة عن العثور على شاب متوفى داخل زاوية مصلى نقادة، في خور عواصة بمدينة أسوان.

وعلى الفور، أبدت مديرية أوقاف أسوان تعاونًا كاملاً مع السلطات التي أُخطِرَت بالواقعة وشرعت في التحقيق.

وأكدت وزارة الأوقاف الاكتفاء بهذا البيان حرصًا على عدم الخوض في واقعة ما زالت في طور التحقيق والبحث الجنائي، كما تؤكد تعاونها التام مع سلطات الدولة في استجلاء الحقائق،وثقتها المطلقة في كفاءة الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية.

وفي سياق آخر، نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف -ببالغ الأسى وبكامل التسليم والرضا بقضاء الله وقدره- المغفور له بإذن الله، الشيخ نادي أحمد زيدان، مؤذن مسجد سيدتنا السيدة زينب (رضي الله عنها) الذي انتقل إلى جوار ربه وهو يستعد لأداء صلاة فجر اليوم، الجمعة.

وتابع وزير الأوقاف: كان المرحوم كريم اليدين كما كان كريم العينين، جميل الصوت والأذان كما كان جميل الخلق والجَنان. فعند الله الكريم نحتسب كريمًا رفع الأذان حتى طاول عنان السماء قبل أن يرتحل إلى جوار ربه، وعند الله الراضي نحتسبه راضيًا مرضيًا. اللهم اجعل عمله ووفاته ليلة الجمعة سببًا في أن يُجار من العذاب، وأن يأتي يوم القيامة وعليه طابع الشهداء كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.