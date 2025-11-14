قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير طرد الطلاب وسقطهم بسبب المصروفات.. ماذا حدث بمدرسة طنطا وكيف تحركت التعليم؟
مينا ماهر ينعي محمد صبري: المقاتل الذي أحببنا من خلاله الزمالك
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

التحقيقات مستمرة.. الأوقاف: العثور على شاب متوفى داخل مصلى بنقادة في أسوان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

تلقت وزارة الأوقاف، اليوم، إخطارًا بواقعة مؤسفة عن العثور على شاب متوفى داخل زاوية مصلى نقادة، في خور عواصة بمدينة أسوان. 

وعلى الفور، أبدت مديرية أوقاف أسوان تعاونًا كاملاً مع السلطات التي أُخطِرَت بالواقعة وشرعت في التحقيق.

وأكدت وزارة الأوقاف الاكتفاء بهذا البيان حرصًا على عدم الخوض في واقعة ما زالت في طور التحقيق والبحث الجنائي، كما تؤكد تعاونها التام مع سلطات الدولة في استجلاء الحقائق،وثقتها المطلقة في كفاءة الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية.

وفي سياق آخر، نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف -ببالغ الأسى وبكامل التسليم والرضا بقضاء الله وقدره- المغفور له بإذن الله، الشيخ نادي أحمد زيدان، مؤذن مسجد سيدتنا السيدة زينب (رضي الله عنها) الذي انتقل إلى جوار ربه وهو يستعد لأداء صلاة فجر اليوم، الجمعة.

وتابع وزير الأوقاف: كان المرحوم كريم اليدين كما كان كريم العينين، جميل الصوت والأذان كما كان جميل الخلق والجَنان. فعند الله الكريم نحتسب كريمًا رفع الأذان حتى طاول عنان السماء قبل أن يرتحل إلى جوار ربه، وعند الله الراضي نحتسبه راضيًا مرضيًا. اللهم اجعل عمله ووفاته ليلة الجمعة سببًا في أن يُجار من العذاب، وأن يأتي يوم القيامة وعليه طابع الشهداء كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وزارة الأوقاف الأوقاف مصلى أسوان مديرية أوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

ترشيحاتنا

الحركة المرورية

بسبب تصادم 3 سيارات .. تكدس مروري على الطريق الزراعي بالقليوبية

ملح طعام

ضبط 25 طن ملح طعام معاد تدويره قبل طرحه بالأسواق بالقليوبية

المتهم

القبض على المتهم بسحل كلب في قنا

بالصور

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد