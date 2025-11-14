قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حسن خاتمة.. وفاة الشيخ نادي زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب أثناء الوضوء

توفي الشيخ نادي زيدان، مؤذن مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها- أثناء الوضوء لصلاة الفجر، وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة وأم المصلين الشيخ أحمد عصام إمام المسجد.

الشيخ  نادي زيدان عاش ملازمًا لمسجد  السيدة زينب -رضي الله عنها-ومات فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له مغفرة شاملة وأسكنه فسيح جناته.

دعاء للميت مكتوب

اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

اللهم أمنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة، ولقنه حجته.. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئناً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقا.. اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتى تبعثه آمنًا مطمئناً في نور من نورك.

اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.. اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلي

نادي زيدان الشيخ نادي زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب وفاة مؤذن الأوقاف

