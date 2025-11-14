قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
لو سألتك أنت مصري .. نانسي عجرم تتحدث عن بدايتها وغنائها بالقاهرة
بهدفين نظيفين.. منتخب مصر تحت الـ 17عاما يتأخر أمام سويسرا بالشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء

وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب الشيخ نادي أحمد زيدان
وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب الشيخ نادي أحمد زيدان
محمد غالي

وفـ.ـاة مؤذن مسجد السيدة زينب الشيخ نادي أحمد زيدان, و سادت حالة من الحزن بين رواد مسجد السيدة زينب في القاهرة صباح اليوم الجمعة عقب الإعلان عن وفاة مؤذن المسجد الشيخ نادي أحمد زيدان، الذي رحل أثناء استعداده لرفع أذان الفجر في مشهد وصفه العاملون بالمسجد بأنه من علامات حسن الختام. 

وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب الشيخ نادي أحمد زيدان

وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب

ووفق بيان وزارة الأوقاف، فقد انتقل المؤذن إلى جوار ربه وهو يتوضأ استعدادا لأداء شعيرته اليومية التي اعتاد عليها لسنوات طويلة داخل واحد من أشهر مساجد مصر.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أن الفقيد كان واحدا من أصحاب الأصوات الندية التي ارتبط بها رواد المسجد، مشيرة إلى أنه كان مثالا للخلق الكريم والالتزام والانضباط في أداء عمله. 

الشيخ نادي أحمد زيدان

وأشادت الوزارة بما تحلى به الراحل من طيبة قلب وسيرة طيبة جعلته قريبا من قلوب المصلين وزملائه، لافتة إلى أنه ظل يرفع الأذان بصوت خاشع يلامس القلوب حتى آخر لحظاته.

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

 وأعرب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري عن بالغ حزنه لرحيل المؤذن، مؤكدا رضا الوزارة بقضاء الله وقدره، وداعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يكون عمله ووفاته في يوم الجمعة سببا في نجاته ورفعة درجته.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الشيخ نادي زيدان كان من أكثر العاملين إخلاصا في خدمة بيت الله، حيث لازم مسجد السيدة زينب لسنوات طويلة وارتبط به رواد المسجد ارتباطا خاصا، لما عرف عنه من دماثة خلق وحرص دائم على أداء مهامه بكل تواضع وإخلاص. 

وأشارت إلى أن الراحل كان كريما في خلقه وتعاملاته، وصاحب حضور يسير بالود بين الناس، حتى أصبح جزءا أصيلا من روح المسجد وأجوائه الروحانية.

وقال الشيخ أحمد عبدالهادي إمام مسجد السيدة زينب إن وفاة المؤذن جاءت في لحظة روحانية بديعة، حيث كان الفقيد يتوضأ استعدادا لرفع أذان الفجر قبل أن تفارق روحه الحياة.

 ووصف عبدالهادي رحيله بأنه لحظة تجسد المعنى الحقيقي لحسن الختام، مؤكدا أن الشيخ نادي كان قريبا من قلوب الجميع ببشاشته وصوته الندي وحرصه على أن يكون من أوائل الحاضرين لخدمة المسجد. 

وأضاف أن العاملين ورواد المسجد فقدوا واحدا من أكثر الأشخاص قربا إلى نفوسهم، وأن ذكراه ستظل حاضرة بما تركه من أثر طيب.

وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب الشيخ نادي أحمد زيدان

وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من داخل مسجد السيدة زينب بحضور أعداد كبيرة من المصلين الذين حضروا لوداع المؤذن الذي ارتبط اسمه بالمسجد لسنوات طويلة. 

وتقدم الشيخ أحمد عصام إمام المسجد المصلين في صلاة الجنازة، فيما قدمت وزارة الأوقاف خالص العزاء لأسرة الراحل والعاملين بالمسجد، سائلة الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب الشيخ نادي أحمد زيدان

وفاة الشيخ نادي أحمد زيدان

ويؤكد رواد المسجد أن الشيخ نادي زيدان سيظل نموذجا للعامل المخلص الذي أفنى حياته في خدمة بيت من بيوت الله، وأن رحيله أثناء أداء الطاعة يعد ختاما مشرفا يتمنى كثيرون بلوغه. 

وتختتم وزارة الأوقاف نعيها بالدعاء للفقيد بأن يجعله الله في نور من نوره وأن يؤنسه في وحدته، وأن يكون من أهل الرحمة والرضوان في الدار الآخرة.

دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب

اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

اللهم أمنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة، ولقنه حجته.. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا.. اللهم اجعل عن يمينه نورا، حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك.

اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.. اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. 

اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلي

