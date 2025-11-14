قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

اهتمام كبير بسيناء .. الوزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الريف الجديد بعد افتتاحه

محمد صبري عبد الرحيم

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وعلاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد مبارك - محافظ جنوب سيناء، واللواء أ.ح هشام شندي - قائد قوات شرق القناة، والمهندس عمرو عبد الوهاب - رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، افتتاحَ المنطقة الإدارية والخدمية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الخدمية والتنموية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، استمع الحضور لعرض وثائقي للمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان من المهندس عمرو عبد الوهاب، وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن ما تشهده سيناء من مشروعات عمرانية وتنموية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مدن ومحافظات الجمهورية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيدًا بتضافر جهود الوزارات والهيئات الوطنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي، وبما تشهده أرض سيناء الغالية من مشاريع في مختلف المجالات لخدمة المواطن المصري وصونًا للأمن القومي المصري.

من جانبه أكد وزير الأوقاف أن أرض سيناء التي اختصها الله من بقاع مصر بالذكر في القرآن والكتب السماوية وبما شهدته من معجزات الأنبياء ومسيرهم وإكرامها بالتجلي الأعظم دون سائر بقاع الأرض إنما هي جديرة بكل إحسان وإكرام وتعمير؛ بداية بالإنسان المصري السيد في وطنه السيد، ومرورًا بكل مظاهر العمران التي يحض عليها التدين الصحيح وينهض بها الوطنية الصادقة.

وعقب اللقاء، افتتح الحضور مسجد الريف المصري الجديد، وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد الفخراني - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف جنوب سيناء، تحت عنوان: "هلَّا شققت عن قلبه"، مؤكدًا أهمية العلم والعمل في الإسلام، كما بيّن مكانة طور سيناء، التي تُبنى وتزدهر بسواعد المصرين الشرفاء وتُصان بدمائهم وأرواحهم.

واختُتمت الزيارة بجولة تفقدية داخل منشآت المنطقة الإدارية والخدمية، للتأكد من جاهزيتها التشغيلية واستمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير النقل وزير الأوقاف كامل الوزير مدينة الطور جنوب سيناء المشروعات الخدمية

