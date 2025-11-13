دعاء العصر.. أفضل وقت ندعي ربنا فيه انتهزه يستجاب لك

الدعاء سلاح المؤمن القوي، ومن أراد أن يسأل الله حاجته فعليه ان يلح فى الدعاء كثيراً فالله عز وجل يحب العبد اللحوح، ويغتنم أفضل الأوقات للدعاء، وقبل دعائه يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله سبحانه وتعالى أكرم أن يرد ما بينهما.

أفضل وقت ندعي ربنا فيه

1-عند الأذان

2-بين الأذان والإقامة

3-عندما يقول المأمون ( آمين) وهو يصلي خلف إمامه

4-أثناء السجود

5-دبر الصلوات الخمس ( أي بعد نهاية التحيات وقبل السلام)

6-آخر ساعة قبل مغرب يوم الجمعة

7-ثلث الليل الأخير

8-دعاء الصائم حين يُفطر

9-مكة المكرمة

10-دعاء الحاج والمعتمر

11-الدعاء عند نزول المطر

12-الدعاء فى السفر

13-دعاء الوالد لولده

14-من ذهب لينام وتوضأ وآخذ يذكر الله حتى أدركه النوم فإذا استيقظ فى أي وقت ودعا الله استجاب له.



سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، أن أوقات الدعاء المستجاب يكون فى جوف الليل ووقت السحر الساعة الاخيرة قبل الفجر، يوم الجمعة بعد العصر، يوم عرفة، عند فطر الصائم، كل هذه أوقات للدعاء المستجاب.

وتابع: من كان يدعي وتأخر مطلبه فعليه ان يتحلى بالأدب ولا يستأخر ولا يستبطئ الإستجابة لأن الله عز وجل يستجيب لنا متى اراد لا متى نريد.

كشف الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف،عن شروط استجابة الدعاء والأسباب الخمسة التي تكون سببا في استجابة الدعاء.

وقال أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك، إن أول هذه الشروط التي تكون سببا في استجابة الدعاء، هو الإلحاح على الله بالدعاء، لأن الله تعالى يحب أن يسمع صوت عبده ، فعلى المسلم بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله خاصة في أوقات استجابة الدعاء ، مثل يوم عرفة ويوم الجمعة، وعند إفطار الصائم.

وأضاف أن ثاني شروط استجابة الدعاء، هو التحدث إلى الله في الدعاء من باب الفقر والذلة ، فالملك بيد الله والمسلم يخضع لله ويعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا لله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن ثالث شروط استجابة الدعاء، هو اليقين في استجابة الدعاء، فيقول النبي "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة".



وذكر أن رابع شروط استجابة الدعاء، هو استطابة المطعم والأكل من الحلال وألا يدخل جوفه أكلا حراما أو من مال حرام، فيقول النبي "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة".

وأضاف، أن خامس، شروط استجابة الدعاء، هو عدم التعجل في استجابة الدعاء ، فيقول النبي "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجاب لي"، فعليه أن يعلم أن تأخير استجابة الدعاء هي حكمة من الله له.