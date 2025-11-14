4 وزارء يفتتحون المنطقة الإدارية والخدمية ومسجد الريف المصري بجنوب سيناء



​شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء حراكًا تنمويًا لافتًا، حيث افتُتحت المنطقة الإدارية والخدمية الجديدة لشركة الريف المصري و مسجد بحضور وفد وزاري رفيع، في تأكيد على دعم الدولة للمشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض سيناء الغالية.



​تفاصيل الافتتاح والحضور الرسمي



​شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعلاء فاروق (وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد مبارك (محافظ جنوب سيناء والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد)، افتتاح المنطقة الإدارية والخدمية بمدينة الطور.

​تأكيد على الرؤية التنموية الشاملة

​خلال اللقاء، استمع الحضور إلى عرض وثائقي قدمه المهندس عمرو عبد الوهاب حول المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان.

​من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المشروعات العمرانية والتنموية التي تشهدها سيناء تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مدن ومحافظات الجمهورية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشاد الوزير بتضافر جهود الوزارات والهيئات لإنجاز هذا الحيوي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تخدم المواطن المصري وتصون الأمن القومي المصري.

​كما أكد وزير الأوقاف أن سيناء، التي خصها الله بالذكر والتجلي الأعظم، جديرة بكل إحسان وإكرام وتعمير، بدءًا بالإنسان المصري ومرورًا بكل مظاهر العمران التي يدعو إليها التدين الصحيح والوطنية الصادقة.

​افتتاح مسجد الريف وأداء صلاة الجمعة

​عقب اللقاء، افتتح الحضور مسجد الريف المصري الجديد، حيث أدوا صلاة الجمعة. وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد الفخراني، إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف جنوب سيناء، تحت عنوان: "هلَّا شققت عن قلبه"، مبرزًا أهمية العلم والعمل في الإسلام ومكانة طور سيناء التي تزدهر بسواعد المصريين الشرفاء.

​واختُتمت الزيارة بجولة تفقدية داخل منشآت المنطقة الإدارية والخدمية الجديدة، وذلك للتأكد من جاهزيتها التشغيلية واستمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

