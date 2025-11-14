قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لحظة الحسم.. إعلان نتائج المتسابقين في أولى حلقات برنامج دولة التلاوة

برنامج "دولة التلاوة"
برنامج "دولة التلاوة"
أحمد سعيد

شهدت حلقة الليلة من برنامج "دولة التلاوة" لحظات حاسمة انتظرها الجمهور، حيث أعلنت لجنة التحكيم نتائج المتسابقين الثمانية في أولى الحلقات، وسط أجواء من الترقب والتنافس.

إعلان نتائج المتسابقين في برنامج "دولة التلاوة"

وأوضحت الإعلامية آية عبد الرحمن، في البداية أن اثنين من المتسابقين سيغادران المنافسة، بينما سيستمر الباقون في مشوارهم خلال التصفيات القادمة.

ورحّب البرنامج بجميع المتسابقين وهم:علي أحمد عثمان – عمر علي عوض محمد – محمود كمال الدين محمود – خالد عطية عبد الخالق – شهاب أحمد حسن – محمد سامي محمد سليمان – محمد أحمد أحمد الدالي – علي إيهاب علي عطية.

إعلان الدرجات حسب تقييم لجنة التحكيم:

1- علي أحمد أحمد عثمان

الشيخ طه: 95

د. طه: 73

الشيخ حسن: 98
المجموع: 266 درجة


2- عمر علي عوض محمد

الشيخ طه: 95

د. طه: 97

الشيخ حسن: 70
المجموع: 262 درجة


3- محمود كمال الدين محمود محمود

الشيخ طه: 97

د. طه: 74

الشيخ حسن: 99
المجموع: 270 درجة — أعلى الدرجات في الحلقة


4- خالد عطية عبد الخالق

الشيخ طه: 95

د. طه: 72

الشيخ حسن: 98
المجموع: 265 درجة


5- شهاب أحمد حسن

الشيخ طه: 93

د. طه: 70

الشيخ حسن: 95
المجموع: 258 درجة


6- محمد سامي محمد سليمان

الشيخ طه: 95

د. طه: 72

الشيخ حسن: 98
المجموع: 265 درجة


7- محمد أحمد أحمد الدالي

الشيخ طه: 92

د. طه: 68

الشيخ حسن: 96
المجموع: 256 درجة


8- علي إيهاب علي عطية

الشيخ طه: 90

د. طه: 68

الشيخ حسن: 97
المجموع: 255 درجة
وهو أقل مجموع، ليكون أول المغادرين للمسابقة.


لحظة المواجهة بين أقل صوتين: شهاب والدالي

تقرر دخول المتسابقين شهاب أحمد حسن و محمد أحمد أحمد الدالي في منافسة فاصلة، باعتبارهما الأقل في مجموع الدرجات بين المتأهلين.

قدّم المتسابقان تلاوتين من سورة الإنسان، أظهرتا قوة الأداء ورهافة الإحساس، قبل أن تُعلِن لجنة التحكيم آراءها:

الشيخ طه: اختار شهاب

د. طه: اختار شهاب

الشيخ حسن: حسم النتيجة قائلاً لشهاب: "انت… انت"، وأكد الداعية مصطفى حسني أنه لو كانت لم يحسم كان سيمنحه صوته.

وبذلك أعلن البرنامج فوز شهاب أحمد حسن واستمراره داخل "دولة التلاوة".

وداع المتسابق محمد الدالي

قدّمت لجنة التحكيم كلمات دعم للدالي، مؤكدين أن عدم فوزه لا يعني ضعف موهبته، وأن أمامه فرصًا قادمة، بينما تقرر رسميًا أن يكون ثاني المغادرين في الحلقة، ومع ذلك يبقى أمامهم فرصة الفوز بجائزة صوت الجمهور عبر الـ QR Code .

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

