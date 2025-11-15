الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تكثّف جهودها بالتعاون مع دول المنطقة والاتحاد الإفريقي ومنظمات دولية مثل اليونسيف، لضمان حماية المدنيين ومساعدة من يرغب في الخروج من مدينة الفاشر بعد تزايد العنف والمجاعة منذ سقوطها في قبضة الدعم السريع.

عمق الكارثة الإنسانية

وأوضح "حق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي مؤخرًا تعكس عمق الكارثة الإنسانية، حيث تحتاج الفاشر إلى مساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا، نتيجة تدهور الوضع الأمني وصعوبة الحركة داخل المدينة وحولها.

وأشار إلى أن الوصول إلى الفاشر يمثل التحدي الأكثر تعقيدًا، رغم أن الأمم المتحدة استطاعت إدخال مساعدات عبر بعض المنشآت والمسارات المحدودة، لكنها لا تزال تواجه عراقيل تمنع وصول الإمدادات إلى جميع المناطق المتضررة.

تقديم الدعم الممكن

وأضاف أن مفوضية اللاجئين ومنظمات أخرى تعمل على إيصال مساعدات متنوعة، في حين تواصل المنظمة الدولية للهجرة جهودها بقيادة فلريشر لتقديم الدعم الممكن رغم القيود الميدانية.