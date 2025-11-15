قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
قائد الجيش الثالث: نؤمن حدود مصر ومصادر البترول وقناة السويس.. فيديو
150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر
ننشر.. صورة المشرفة داليا سليمان التي رحلت في حادث أتوبيس إسنا
نقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتن
الأمم المتحدة: المنظمة تواصل العمل لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة بالفاشر
أسماء جلال في اولى حلقات أبله فاهيتا على MBC
مساعد وزير الخارجية: منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري
الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس بالإسماعيلية
إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل شخص في الخانكة
توك شو

الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد البدوي

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تكثّف جهودها بالتعاون مع دول المنطقة والاتحاد الإفريقي ومنظمات دولية مثل اليونسيف، لضمان حماية المدنيين ومساعدة من يرغب في الخروج من مدينة الفاشر بعد تزايد العنف والمجاعة منذ سقوطها في قبضة الدعم السريع.

 عمق الكارثة الإنسانية

وأوضح "حق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي مؤخرًا تعكس عمق الكارثة الإنسانية، حيث تحتاج الفاشر إلى مساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا، نتيجة تدهور الوضع الأمني وصعوبة الحركة داخل المدينة وحولها.

وأشار إلى أن الوصول إلى الفاشر يمثل التحدي الأكثر تعقيدًا، رغم أن الأمم المتحدة استطاعت إدخال مساعدات عبر بعض المنشآت والمسارات المحدودة، لكنها لا تزال تواجه عراقيل تمنع وصول الإمدادات إلى جميع المناطق المتضررة.

تقديم الدعم الممكن 

وأضاف أن مفوضية اللاجئين ومنظمات أخرى تعمل على إيصال مساعدات متنوعة، في حين تواصل المنظمة الدولية للهجرة جهودها بقيادة فلريشر لتقديم الدعم الممكن رغم القيود الميدانية.

وزير الخارجية الأمريكي الفاشر فرحان حق إيصال المساعدات المساعدات الإنسانية

