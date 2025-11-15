قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
قائد الجيش الثالث: نؤمن حدود مصر ومصادر البترول وقناة السويس.. فيديو
150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر
ننشر.. صورة المشرفة داليا سليمان التي رحلت في حادث أتوبيس إسنا
نقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتن
الأمم المتحدة: المنظمة تواصل العمل لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة بالفاشر
أسماء جلال في اولى حلقات أبله فاهيتا على MBC
مساعد وزير الخارجية: منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري
الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس بالإسماعيلية
إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل شخص في الخانكة
معتصم عبدالقادر: أطماع دولية في ثروات السودان وراء إطالة الحرب ودعم الميليشيات

محمد البدوي

أكد اللواء معتصم عبدالقادر، الخبير العسكري السوداني، أن إطالة أمد الحرب في السودان ترتبط بشكل مباشر بأطماع دولية في ثروات البلاد ومواردها الطبيعية ومواقعها الجغرافية الحساسة.

 مصالح في النفاذ للموارد

وقال إن معظم القوى الدولية، إضافة إلى بعض دول الجوار — باستثناء مصر وإريتريا وعدد من الدول الإقليمية — كانت لديها مصالح واضحة في النفاذ إلى هذه الموارد، وهو ما أشار إليه أيضًا الناطق باسم حقوق الإنسان فولكر تورك.

وأوضح عبدالقادر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المذابح والانتهاكات التي يشهدها السودان تأتي نتيجة لطمع قوى متعددة في الذهب والمياه والموانئ الاستراتيجية المطلة على خطوط اتصال تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأشار إلى أن بعض الدول الوكيلة تسعى للسيطرة على موانئ ومنافذ حيوية داخل البلاد.

 التنافس على موارد السودان 

وشدد الخبير العسكري على أن هذا التنافس على موارد السودان جعل من الحرب ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، على حساب الشعب السوداني، الذي يدفع ثمنًا باهظًا نتيجة سعي أطراف مختلفة للتمدد داخل الأراضي السودانية.

