الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
قائد الجيش الثالث: نؤمن حدود مصر ومصادر البترول وقناة السويس.. فيديو
150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر
ننشر.. صورة المشرفة داليا سليمان التي رحلت في حادث أتوبيس إسنا
نقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتن
الأمم المتحدة: المنظمة تواصل العمل لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة بالفاشر
أسماء جلال في اولى حلقات أبله فاهيتا على MBC
مساعد وزير الخارجية: منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري
الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس بالإسماعيلية
إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل شخص في الخانكة
خبير عسكري سوداني: تراجع الدعم الخارجي للدعم السريع بداية لانهيار القوات

الدعم السريع
الدعم السريع
محمد البدوي

قال اللواء معتصم عبدالقادر، الخبير العسكري السوداني، إن الجيش تمكن قبل أكثر من عام من السيطرة على أكثر من عشر ولايات، لكن انتقال العمليات إلى دارفور تزامن مع زيادة كبيرة في الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع، ما مكّنها من الصمود لفترة أطول.

وأوضح عبدالقادر، خلال مداخلته في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تراجع هذا الدعم في الفترة الأخيرة يمثل بداية لانهيار هذه القوات، لافتًا إلى وجود تغيّرات واضحة في مواقف الرباعية المنخرطة في الملف السوداني.

 السعودية والولايات المتحدة

واعتبر أن السعودية والولايات المتحدة طرفان أساسيان في الأزمة، وأنهما ضمّا إلى جانبهما مصر ودولًا أخرى تشكل جزءًا أساسيًا من مسار إدارة الصراع.

وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه التحولات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة يمكن أن تُسهم في تغيير موازين القوى على الأرض، شريطة وقف التدخلات الخارجية التي أدت إلى تفاقم الصراع منذ بدايته.

وأضاف أن وقف هذا التدخل الخارجي سيتيح إمكانية إعادة توجيه مسار الأحداث نحو حل سياسي يضمن للسودان استعادة سيادته على موارده وموانئه الحيوية، وإنهاء حالة الاستنزاف التي فرضتها القوى الإقليمية والدولية.

السودان دارفور الدعم السريع قوات الدعم السريع السعودية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

أعاصير

الزراعة الفلبينية: الأضرار بسبب الأعاصير تسجل 62.6 مليون دولار

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي: استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت سنظل ندعمه حتى يتحقق

رئيس لبنان العماد جوزاف عون

الرئيس اللبناني يطلب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

