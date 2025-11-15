خبير عسكري سوداني: تراجع الدعم الخارجي للدعم السريع بداية لانهيار القوات

قال اللواء معتصم عبدالقادر، الخبير العسكري السوداني، إن الجيش تمكن قبل أكثر من عام من السيطرة على أكثر من عشر ولايات، لكن انتقال العمليات إلى دارفور تزامن مع زيادة كبيرة في الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع، ما مكّنها من الصمود لفترة أطول.

وأوضح عبدالقادر، خلال مداخلته في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تراجع هذا الدعم في الفترة الأخيرة يمثل بداية لانهيار هذه القوات، لافتًا إلى وجود تغيّرات واضحة في مواقف الرباعية المنخرطة في الملف السوداني.

السعودية والولايات المتحدة

واعتبر أن السعودية والولايات المتحدة طرفان أساسيان في الأزمة، وأنهما ضمّا إلى جانبهما مصر ودولًا أخرى تشكل جزءًا أساسيًا من مسار إدارة الصراع.

وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه التحولات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة يمكن أن تُسهم في تغيير موازين القوى على الأرض، شريطة وقف التدخلات الخارجية التي أدت إلى تفاقم الصراع منذ بدايته.

وأضاف أن وقف هذا التدخل الخارجي سيتيح إمكانية إعادة توجيه مسار الأحداث نحو حل سياسي يضمن للسودان استعادة سيادته على موارده وموانئه الحيوية، وإنهاء حالة الاستنزاف التي فرضتها القوى الإقليمية والدولية.