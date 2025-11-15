أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري

قالت الفنانة اسماء جلال أنها دخلت في مرحلة الثلاثينات من العمر، موضحه أنها لا تشبه أحد من أهلها.

واكدت خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا، أنها كانت الطفلة الأصغر في أسرتها، مشيرة إلي كانت " مأمله" في شعرها وهي صغيرة.

ونوهت جلال أنها لم تكن من الأطفال المتفوقين دراسيا ولكنها كانت ذكية عن باقي الأطفال وكانت تهمل دروسها.

ويعرض برنامج «ليلة فانطاستيك» مع «أبلة فاهيتا» كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR.

وشهدت حلقة برنامج «الحكاية» أمس مواجهة كوميدية بين الإعلامي عمرو أديب والدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، التي خطفت الأضواء بتعليقاتها الساخرة وتصريحاتها الجريئة حول العمل الإعلامي وبرامج الترفيه، إلى جانب كشفها لأول مرة تفاصيل برنامجها الجديد «ليلة فونطاستيك».