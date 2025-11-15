عودتي على الهوا .. أبلة فاهيتا: أنا مليش زي شاملة متكاملة

قالت الدمية الشهيرة أبله فاهيتا، أنها كانت تشتاق للجمهور، وقررت العودة مرة أخرى لتنافس عمرو أديب وإسعاد يونس.

وأوضح خلال تقديمها حلقة اليوم على فضائية MBC أنها مذيعة شاملة متكاملة وليس لها أي منافسين على الإطلاق، مرددة: المذيعين ينكدوا عليكم طول الاسبوع وتيجو السبت اروق عليكم.

ويعرض برنامج «ليلة فانطاستيك» مع «أبلة فاهيتا» كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR.

وشهدت حلقة برنامج «الحكاية» أمس مواجهة كوميدية بين الإعلامي عمرو أديب والدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، التي خطفت الأضواء بتعليقاتها الساخرة وتصريحاتها الجريئة حول العمل الإعلامي وبرامج الترفيه، إلى جانب كشفها لأول مرة تفاصيل برنامجها الجديد «ليلة فونطاستيك».