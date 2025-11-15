أسماء جلال في اولى حلقات أبله فاهيتا على MBC

أعلنت شبكة قنوات MBC مصر عن ضيفة أولى حلقات برنامج الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، «ليلة فونطاستيك»، على قناة MBC مصر.

وأشارت MBC مصر، عبر حسابه بمنصة «إكس»، إلى أن الفنانة أسماء جلال ستكون ضيفة الحلقة الأولى من «ليلة فونطاستيك».

ويعرض برنامج «ليلة فانطاستيك» مع «أبلة فاهيتا» كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR.

وشهدت حلقة برنامج «الحكاية» أمس مواجهة كوميدية بين الإعلامي عمرو أديب والدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، التي خطفت الأضواء بتعليقاتها الساخرة وتصريحاتها الجريئة حول العمل الإعلامي وبرامج الترفيه، إلى جانب كشفها لأول مرة تفاصيل برنامجها الجديد «ليلة فونطاستيك».