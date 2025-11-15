قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعي الشعب أسهم في استقرار الوطن ودعم التنمية وجهود السلام
هل يأثم من لم يقرأ سورة الكهف أمس الجمعة؟.. لا تهملها لـ7 أسباب
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. نيسان وهوندا شراكة استراتيجية دون اندماج
البيت الأبيض يعقد 3 اجتماعات لبحث العمليات العسكرية المحتملة بفنزويلا
سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
انفعال ونصيحة | أبلة فاهيتا تخطف الكرسي من عمرو أديب.. وتؤكد : برنامجي ديمقراطي
بعد اختيار هدفه في شباك الأهلي.. كيف يفوز عمرو ناصر بجائزة بوشكاش؟
بريطانيا تعلن دعمها لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. الانسحاب الإسرائيلي على مراحل محددة
تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انفعال ونصيحة | أبلة فاهيتا تخطف الكرسي من عمرو أديب.. وتؤكد : برنامجي ديمقراطي

أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
عادل نصار

في فقرة استثنائية، قدمت الدمية أبلة فاهيتا حلقة اليوم الجمعة من برنامج الحكاية بدلا من الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر.

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب 

وقالت الدمية أبلة فاهيتا، إن :"الكرسي مش بيدوم لحد، وبقاله ربع قرن ادام الشاسة وخلاص انا هبقى مكانة، واقول لعمرو أديب جت اللي هاخد منك مكانك يا عمرو".

واضافت الدمية أبلة فاهيتا، أن الإعلامي عمرو أديب بيقدم برامج من زمان ومن 25 سنة وكفايا كده واخد الكرسي بتاعه خلاص".

اديني الساعة| عمرو أديب ينفعل على أبلة فاهيتا

وطالبت الدمية أبلة فاهيتا، من الاعلامي عمرو أديب، قائلة إن :" اديني الساعة اللي في اديك ووسع شوية وفك عن كيسك شوية يا عمرو".

ورد عليها الإعلامي عمرو أديب، قائلا : "يادي الساعة، وانا عندي ساعة واحدة بس ببدل في الساعات، وسري حبي للساعات اني كنت احب ساعة معينة منذ الصغر وبعد كده دخلت في مرحلة مجنونة".

زيزو وصلاح| أبلة فاهيتا ترد على عمرو أديب بالنادي المفضل الأهلي أم الزمالك 

وخلال الحلقة سأل الإعلامي عمرو أديب، أبلة فاهيتا، قائلا :"انتي أهلاوية ولا زملكاوية وتخلي الأهلي ولا الزمالك".

وردت أبلة فاهيتا على الإعلامي عمرو أديب، قائلة :"صعب ارد اشجع الأهلي ولا الزمالك لأن معظم مشاهديني من الرجال، واحب محمد صلاح في الخارج والداخل وكمان زيزو بيعجبني واي لاعب بيشوط كويس بيعجبني"

لازم تكوني ناعمة| نصيحة أبلة فاهيتا لكل للستات

وقالت أبلة فاهيتا، إن :"نصيحتي لكل ست انها لازم تكون ناعمة وبلاش الخشنة دي، والراجل بيحب الست الناعمة الانثى ومش اللي مسترجلة".

واضافت الدمية أبلة فاهيتا، إن افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة جميلة وكلها فخر، متابعة :"محبش اقول على المصريين القدماء الفراعنة واقول المصريين القدماء احلى".

أبلة فاهيتا تكشف لـ"عمرو أديب" تفاصيل برنامجها “ليلة فونطاستيك”

وقالت الدمية أبلة فاهيتا، أن :"برنامجي الجديد اسمه ليلة فونطاستيك، وفيها أخبار واستعراضات وهدايا ومغامرات والبرنامج سيجمع بين الشخصيات المعروفة في صيغة ديمقراطية فريدة.

وتابعت: "الناس هي الضيوف دلوقت.. النجوم والشعب نفسه كمان نجوم و البرنامج سيعتمد على مزيج جديد يجمع بين المشاهير والجمهور في قالب ترفيهي مبتكر".
 

فاهيتا 
فاهيتا 


 

فاهيتا أبلة فاهيتا عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب زيزو محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

الدكتور أحمد كريمة

أنا ابن البشير والنذير.. أحمد كريمة ينقل رسالة الإمام الحسن للناس بعد استشهاد والده

بالصور

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين

أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد