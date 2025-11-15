انفعال ونصيحة | أبلة فاهيتا تخطف الكرسي من عمرو أديب.. وتؤكد : برنامجي ديمقراطي

في فقرة استثنائية، قدمت الدمية أبلة فاهيتا حلقة اليوم الجمعة من برنامج الحكاية بدلا من الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر.

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

وقالت الدمية أبلة فاهيتا، إن :"الكرسي مش بيدوم لحد، وبقاله ربع قرن ادام الشاسة وخلاص انا هبقى مكانة، واقول لعمرو أديب جت اللي هاخد منك مكانك يا عمرو".

واضافت الدمية أبلة فاهيتا، أن الإعلامي عمرو أديب بيقدم برامج من زمان ومن 25 سنة وكفايا كده واخد الكرسي بتاعه خلاص".

اديني الساعة| عمرو أديب ينفعل على أبلة فاهيتا

وطالبت الدمية أبلة فاهيتا، من الاعلامي عمرو أديب، قائلة إن :" اديني الساعة اللي في اديك ووسع شوية وفك عن كيسك شوية يا عمرو".

ورد عليها الإعلامي عمرو أديب، قائلا : "يادي الساعة، وانا عندي ساعة واحدة بس ببدل في الساعات، وسري حبي للساعات اني كنت احب ساعة معينة منذ الصغر وبعد كده دخلت في مرحلة مجنونة".

زيزو وصلاح| أبلة فاهيتا ترد على عمرو أديب بالنادي المفضل الأهلي أم الزمالك

وخلال الحلقة سأل الإعلامي عمرو أديب، أبلة فاهيتا، قائلا :"انتي أهلاوية ولا زملكاوية وتخلي الأهلي ولا الزمالك".

وردت أبلة فاهيتا على الإعلامي عمرو أديب، قائلة :"صعب ارد اشجع الأهلي ولا الزمالك لأن معظم مشاهديني من الرجال، واحب محمد صلاح في الخارج والداخل وكمان زيزو بيعجبني واي لاعب بيشوط كويس بيعجبني"

لازم تكوني ناعمة| نصيحة أبلة فاهيتا لكل للستات

وقالت أبلة فاهيتا، إن :"نصيحتي لكل ست انها لازم تكون ناعمة وبلاش الخشنة دي، والراجل بيحب الست الناعمة الانثى ومش اللي مسترجلة".

واضافت الدمية أبلة فاهيتا، إن افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة جميلة وكلها فخر، متابعة :"محبش اقول على المصريين القدماء الفراعنة واقول المصريين القدماء احلى".

أبلة فاهيتا تكشف لـ"عمرو أديب" تفاصيل برنامجها “ليلة فونطاستيك”

وقالت الدمية أبلة فاهيتا، أن :"برنامجي الجديد اسمه ليلة فونطاستيك، وفيها أخبار واستعراضات وهدايا ومغامرات والبرنامج سيجمع بين الشخصيات المعروفة في صيغة ديمقراطية فريدة.

وتابعت: "الناس هي الضيوف دلوقت.. النجوم والشعب نفسه كمان نجوم و البرنامج سيعتمد على مزيج جديد يجمع بين المشاهير والجمهور في قالب ترفيهي مبتكر".



فاهيتا

فاهيتا



