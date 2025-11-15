خالد فتحي يشكر اتحاد اليد الإماراتي ويهدي رئيسه درع نظيره المصري

قدّم الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الشكر والتقدير للاتحاد الإماراتي لكرة اليد على حسن الاستضافة والتنظيم المميز لمباراة كأس السوبر المصري التي جمعت بين الأهلي وسموحة.

وخلال مراسم التكريم، أهدى خالد فتحي درع الاتحاد المصري لنظيره الإماراتي تقديرًا للدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الإماراتي، وللعلاقات المميزة التي تجمع الجانبين في مختلف مجالات كرة اليد.

وأكد رئيس الاتحاد المصري أن استضافة الإمارات لنهائي السوبر تعكس عمق التعاون بين البلدين، وتمثل خطوة جديدة في مسيرة الشراكة وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، بما يخدم تطوير اللعبة على المستوى العربي.

وشدد فتحي على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك بين الاتحادين، بما يعزز نجاحات كرة اليد المصرية والإماراتية في مختلف المحافل.