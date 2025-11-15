المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

نشرت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قائمة جديدة من جلسات الاستماع الجديدة المنظورة أمامها، وذلك حتى يوم 17 ديسمبر المقبل، مع تحديد موقف الدعوى المرفوعة من نادي بيراميدز للمطالبة بسحب درع الدوري من الأهلي بداعي عدم تطبيق رابطة الأندية اللائحة بخصم 3 نقاط إضافية من النادي بسبب عدم خوضه مباراة القمة في مارس الماضي.

وأصدرت «كاس» تحديثًا جديدًا بالقضايا المنظورة أمامها وعددهم 17 قضية أبرزهم الدعوى المرفوعة من نادي اتحاد العاصمة الجزائري ضد الاتحاد الأفريقي ونهضة بركان بسبب أحداث مباراة نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية عام 2024.

ووجهت المحكمة الرياضية صدمة لنادي بيراميدز بخلو جلسات الاستماع في القضية المنظورة لسحب درع الدوري من الأهلي، حتى 17 ديسمبر الجاري، ليتواصل الجدل حول مصير البطولة ومصير القضية المرفوع من النادي السماوي.