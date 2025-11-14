قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

تقدم المحامي محمد رشوان وكيلا عن 4 أسر لناشئين في نادي بيراميدز، ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ممدوح عيد وأعضاء مجلس الإدارة، لاتهامهم بارتكاب تزوير واستغلال أطفال قصر، والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة وترصد لكم في تلك السطور القصة الكاملة :

 بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز

قام المشكو في حقهم بالاشتراك فيما بينهم، بتزوير استمارات قيد اللاعبين الناشئين بنادي بيراميدز الرياضي حيث تم اصطناع توقيعات أولياء الأمور واللاعبين القصر على استمارات القيد دون علمهم أو موافقتهم.

وقام رئيس النادي بتهديد اللاعبين وأولياء أمورهم في حال إبلاغ الجهات المختصة، ووصل الأمر إلى فصل بعض المدربين الذين رفضوا تلك المخالفات وطالبوا بفسخ عقود اللاعبين القصر.

وحصل أبناء المبلغين جميعا على مستند رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27 / 8 /2024 يفيد بأنه لاعب حر وغير مقيد على قوائم نادي بيراميدز، ثم فوجئ لاحقا بقيده في سجلات الاتحاد على قوائم النادي ذاتها، وهو ما يعد دليلا دامغًا على وقوع جريمة التزوير والاستعمال من قبل المشكو في حقهم.

وقال رشوان أن رئيس نادي الزماك ارتكب أولا  جريمة التزوير والاستعمال حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أنه: "كل" موظف عمومي ارتكب تزويرا في محررات رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين."

ونصت المادة 212 على أن: "كل" شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين والمادة 215 تنص على أن كل من استعمل محررًا مزورًا مع لجريمة التزوير ذاتها."

علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة

وأضاف رشوان أنه قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن "جريمة التزوير تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في محرر

تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررا ، ولو كان الضرر محتملاً أو غير محقق، ولا يشترط أن يقع فعلا كما قضت بأنه: "المحرر الرسمي هو الذي يُستعمل في شأن من شؤون الدولة أو يُعتمد عليه في إثبات واقعة رسمية، ولو لم يكن صادراً من موظف عام" 

وأضاف رشوان حيث إن استمارات القيد تقدم وتُعتمد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم كهيئة رسمية تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة، وتظهر بياناتها في سجلات رسمية معتمدة، فإنها تعد محررات رسمية في حكم القانون، ويترتب على التزوير فيها العقوبات المقررة بالمادتين (211 - 215 عقوبات دون حاجة لثبوت ضرر فعل.

نص البلاغ 

قام المشكو في حقهم بالاشتراك فيما بينهم، بتزوير استمارات قيد اللاعبين الناشئين بنادي بيراميدز الرياضي حيث تم اصطناع توقيعات أولياء الأمور واللاعبين القصر على استمارات القيد دون علمهم أو موافقتهم.

وقام رئيس النادي بتهديد اللاعبين وأولياء أمورهم في حال إبلاغ الجهات المختصة، ووصل الأمر إلى فصل بعض المدربين الذين رفضوا تلك المخالفات وطالبوا بفسخ عقود اللاعبين القصر.

وحصل أبناء المبلغين جميعا على مستند رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27 / 8 /2024 يفيد بأنه لاعب حر وغير مقيد على قوائم نادي بيراميدز، ثم فوجئ لاحقا بقيده في سجلات الاتحاد على قوائم النادي ذاتها، وهو ما يعد دليلا دامغًا على وقوع جريمة التزوير والاستعمال من قبل المشكو في حقهم.

حصل موقع صدي البلد علي نص أقوال أحد المديرين أمام الجهات المختصة الذين تعرضوا للفصل من قبل إدارة نادي بيراميدز بسبب شهادتهم في قضية تزوير مستندات قيد الناشئين وجاءت كالاتي :

س/ ما تفصيلات بلاغك ؟

ج/ أنا بتقدم ببلاغ ضد إدارة بيراميدز لقيامهم بفصلي تعسفيا من عملي كمدرب في النادي 

س/ ماذا تعمل في نادي بيراميدز ؟

ج/ أنا بعمل مدير فني لمواليد سنه ٢٠٠٥ 

س/ ما السبب لقيام إدارة بيراميدز بفصل تعسفيا ؟ 

ج/شهادتي في قضية تعلق بالتحكيم الرياضي خاصة بعدد من الناشئين في النادي الذين تقدموا ببلاغات ضد رئيس النادي واتهموا بالتزوير في مستندات قيد اللاعبين 

س/ منذ مني وانت تعمل في النادي ؟ 

ج/ منذ خمس سنوات 

س/ كيف تم إبلاغ بفضلك من نادي بيراميدز ؟ 

ج/ تليفونيا من قبل مدير القطاع 

س/ ما سبب البلاغ الان ضد إدارة نادي بيراميدز ؟ 

ج/ لحفظ حقي القانون بعد فشل الحلول الودية 

بيراميدز نادي بيراميدز ناشئي بيراميدز النائب العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

لا حياء في الدين مقولة خاطئة أم صحيحة؟.. يسري جبر يجيب

برنامج «دولة التلاوة»

وزارة الأوقاف تعلن انطلاق برنامج دولة التلاوة.. تفاصيل

الدكتور يسري جبر

ما الحكمة من زواج المطلقة ثلاثًا بآخر للرجوع إلى زوجها الأول؟.. يسري جبر يجيب

بالصور

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد