بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بتواجده ضمن القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٥، قبل حفل التتويج المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

وكان الكاف أعلن في وقت سابق اختيار نادي بيراميدز على رأس الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في القارة لعام ٢٠٢٥ بعد الإنجازات والبطولات العديدة التي حققها النادي السماوي.

وخلال عام ٢٠٢٥، توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، قبل الفوز بلقب كأس القارات الثلاث لبطولة كأس الإنتركونتيننتال وتأهل للدور نصف النهائي، قبل أن يتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي، ويحتل حاليا صدارة التصنيف قاريا وعربيا.

ومن المقرر أن تتوالى مراسلات القائمة المختصرة لباقي الترشيحات قبل بداية الأسبوع المقبل.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز خسارة أمام نظيره فريق الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف بركلات الترجيح فى نصف نهائي كأس السوبر المصري بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كما خسر فريق الرة الأول بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس السوبر المصري.