علي الدسوقي: تقليص فجوة الأعلاف خطوة حاسمة لتحقيق الأمن الغذائي

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق وزارة الزراعة مؤتمر «محاور الاستدامة لإنتاج الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية» يعكس توجهًا جادًا من الدولة للتعامل مع واحدة من أخطر التحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي في مصر.

وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تقليص الفجوة العلفية يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ويسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتحقيق استقرار أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها في السوق المحلية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الاعتماد على الأعلاف البديلة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتطبيق البحث العلمي التطبيقي، يمثل مسارًا استراتيجيًا لتحقيق الاستدامة الزراعية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية.

وأشار الدسوقي إلى أن المؤتمر يبعث برسالة مهمة مفادها أن الزراعة لم تعد مجرد نشاط تقليدي، بل قطاع اقتصادي متكامل قادر على دعم النمو وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، إذا ما تم ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق ودعم صغار المربين والمزارعين.

وشدد النائب على أن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من تأمين مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها الأعلاف، مطالبًا باستمرار هذه المؤتمرات وتحويل توصياتها إلى سياسات تنفيذية واضحة، بما يواكب رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء منظومة زراعية حديثة ومستدامة تعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا القطاع الحيوي.