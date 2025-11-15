أبلة فاهيتا تخطف الأضواء في "الحكاية" وتواجه عمرو أديب بتصريحات جريئة

شهدت حلقة برنامج «الحكاية» مواجهة كوميدية بين الإعلامي عمرو أديب والدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، التي خطفت الأضواء بتعليقاتها الساخرة وتصريحاتها الجريئة حول العمل الإعلامي وبرامج الترفيه، إلى جانب كشفها لأول مرة تفاصيل برنامجها الجديد «ليلة فونطاستيك».

فاهيتا تسخر: “الكرسي مش بيدوم لحد”

أطلقت أبلة فاهيتا مجموعة من التعليقات الساخرة على الهواء، مؤكدة أن عمرو أديب يجلس على مقعد الإعلام منذ 25 عامًا، وقالت:"الكرسي مش بيدوم لحد.. بقاله ربع قرن قدام الشاشة، خلاص أنا هبقى مكانه"،مضيفة أنها جاءت لتأخذ مكانه في البرنامج.

مطالبة طريفة: “اديني الساعة يا عمرو”

وخلال الحوار، طالبت فاهيتا الإعلامي عمرو أديب بأن يمنحها ساعته، قائلة:"اديني الساعة اللي في إيدك ووسع شوية وفك عن كيسك شوية".

ورد أديب ساخرًا:"يادي الساعة.. أنا عندي ساعة واحدة بس، بحب ساعات معينة من زمان ولما كبرت بقيت مهووس بيها".

سؤال عن الأهلي والزمالك.. ورد دبلوماسي

سأل عمرو أديب ضيفته:

"إنتي أهلاوية ولا زملكاوية؟" لترد فاهيتا:"صعب أقول أشجع مين.. معظم مشاهديَّ من الرجال، وبحب محمد صلاح وزيزو، وأي لاعب يشوط كويس بيعجبني".

نصيحة نسائية: “كوني ناعمة”

وجهت فاهيتا نصيحة للنساء خلال الحلقة، قائلة:"الست لازم تكون ناعمة.. الراجل بيحب الأنثى مش اللي مسترجلة".

فخر بافتتاح المتحف المصري الكبير

أشادت الدمية الأشهر بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه حدث يبعث على الفخر، وقالت إنها تفضّل وصف المصريين القدماء بـ"المصريين القدماء" بدلاً من "الفراعنة".

"ليلة فونطاستيك".. برنامج جديد بروح ترفيهية مختلفة

كشفت أبلة فاهيتا عن تفاصيل برنامجها الجديد «ليلة فونطاستيك»، مشيرة إلى أنه سيجمع بين الأخبار والاستعراضات والهدايا والمغامرات، ويستضيف شخصيات معروفة ضمن صيغة ترفيهية مبتكرة.

وأكدت أن البرنامج سيعتمد على دمج النجوم مع الجمهور، مضيفة:"الناس هي الضيوف دلوقت.. والبرنامج هيقدم مزيج جديد بين المشاهير والجمهور في شكل ترفيهي فريد".