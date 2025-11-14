ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك

قدمت الدمية أبلة فاهيتا، حلقة اليوم الجمعة من برنامج الحكاية، بدلا من الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، قبل انطلاق أولى حلقات برنامجها الكوميدي "ليلة فونطاستيك" على قناة إم بي سي مصر غدًا الأحد.

وقالت الدمية أبلة فاهيتا،: برنامجي الجديد اسمه ليلة فونطاستيك، فيها أخبار واستعراضات وهدايا ومغامرات، والبرنامج سيجمع بين الشخصيات المعروفة في صيغة ديمقراطية فريدة.

وتابعت الدمية أبلة فاهيتا،: "الناس هي الضيوف دلوقت.. النجوم والشعب نفسه كمان نجوم.. والبرنامج سيعتمد على مزيج جديد يجمع بين المشاهير والجمهور في قالب ترفيهي مبتكر".