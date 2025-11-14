الاتحاد السكندري يتأهل لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة بالفوز على سموحة

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في حسم مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، أمام سموحة، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وحقق رجال سلة الاتحاد الفوز على سموحة بنتيجة 86-70، ويتأهل الى المباراة النهائية، مستفيداً بفوز فريق المرتبط في جولتي الذهاب والاياب على سموحة.

وكان فاز سموحة على الاتحاد بنتيجة 91-87، ليحسم سموحة أولى مواجهات نصف النهائي على مستوى الرجال.

وحددت لجنة المسابقات موعد إقامة الدور النهائي خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، بصالة الشباب والرياضة "زويل" بمدينة السادس من أكتوبر.