‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
رياضة

اتحاد كرة السلة يعلن موعد نهائي دوري المرتبط للسيدات

أ ش أ

 أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، موعد مباريات الدور النهائي من بطولة دورى المرتبط لكرة السلة سيدات، والتي تأهل لها فرق كل من الأهلى وسبورتنج، وسموحة، والجزيرة.


ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي بنظام الذهاب والعودة، حيث تقام مباريات الذَّهاب غدا الثلاثاء، بينما تقام مباريات العودة الخميس 13 نوفمبر.


ويلتقي في مباريات الذهاب : الجزيرة مع سموحة لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يواجه الأهلى نظيره سبورتنج في نهائي البطولة على أن تقام المباريات بصالة الشباب والرياضة " زويل" بأكتوبر.


ومن المنتظر أن تقام مباراة المرتبط بين الأهلي وسبورتنج في الخامسة والنصف تليها مباراة السيدات في تمام الثامنة مساء على أن يسبقهما مباراتي المرتبط والسيدات بين الجزيرة وسموحة في تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الواحدة والثالثة ظهرًا على الترتيب.


ونجح الأهلى في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، عقب تفوقه على سموحة في نصف النهائي بينما تأهل سبورتنج على حساب الجزيرة بالفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي البطولة. 


ويتحدد من خلال بطولة دوري المرتبط ، مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.


وتُذاع مباريات دوري المرتبط مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب، كما يمكن متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة. 

الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي موعد مباريات الدور النهائي من بطولة دورى المرتبط لكرة السلة سيدات مباريات الدور النهائي

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

الإغلاق الحكومي الاطول في الولايات المتحدة

بسبب الإغلاق الأمريكي الأطول.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة لشركات طيران كبرى في يوم واحد

اعتداءات المستونين الاسرائيليين على الفلسطينيين

تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة وتحذير أممي من تفاقم العنف

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويصيب آخر.. وتحطيم قبورا قرب المسجد الأقصى

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

