اتحاد كرة السلة يعلن موعد نهائي دوري المرتبط للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، موعد مباريات الدور النهائي من بطولة دورى المرتبط لكرة السلة سيدات، والتي تأهل لها فرق كل من الأهلى وسبورتنج، وسموحة، والجزيرة.



ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي بنظام الذهاب والعودة، حيث تقام مباريات الذَّهاب غدا الثلاثاء، بينما تقام مباريات العودة الخميس 13 نوفمبر.



ويلتقي في مباريات الذهاب : الجزيرة مع سموحة لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يواجه الأهلى نظيره سبورتنج في نهائي البطولة على أن تقام المباريات بصالة الشباب والرياضة " زويل" بأكتوبر.



ومن المنتظر أن تقام مباراة المرتبط بين الأهلي وسبورتنج في الخامسة والنصف تليها مباراة السيدات في تمام الثامنة مساء على أن يسبقهما مباراتي المرتبط والسيدات بين الجزيرة وسموحة في تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الواحدة والثالثة ظهرًا على الترتيب.



ونجح الأهلى في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، عقب تفوقه على سموحة في نصف النهائي بينما تأهل سبورتنج على حساب الجزيرة بالفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي البطولة.



ويتحدد من خلال بطولة دوري المرتبط ، مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.



وتُذاع مباريات دوري المرتبط مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب، كما يمكن متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة.