شاهد.. الرئيس السوري يلعب كرة السلة مع قائد القوات الدولية ضد «داعش»

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة لكن قبل مغادرته إليها، نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقطع فيديو يظهر الشرع داخل أحد ملاعب كرة السلة برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية و قائد قوات التحالف الدولي ضد "داعش".

في الفيديو الذي نشره الشيباني في حسابه على منصة "إنستجرام" ، ظهر الرئيس الشرع والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب العميد كيفين لامبرت الذي يتولى قيادة التحالف الدولي ضد "داعش" الذي تشكل في عام 2014، ويضم أكثر من 80 دولة، ويهدف إلى دعم الجهود العسكرية والاقتصادية لمحاربة التنظيم الإرهابي والقضاء عليه في سوريا والعراق ومناطق أخرى.

حصل الفيديو على تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.instagram.com/asaadhshaibani/?utm_source=ig_embed&ig_rid=98c1eafb-1fed-4a52-839d-6d26c4fa9523



كما يظهر في الفيديو حالة الود الموجودة بين الشرع والشيباني والقيادات العسكرية الأمريكية خلال اللعب.

ويأتي توقيت نشر الفيديو بالتزامن مع وصول الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية من المتوقع أن تحظى باهتمام واسع، نظرا للتداعيات السياسية والأمنية المهمة التي قد تترتب عليها، خاصة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.

كما تأتي الزيارة بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا رفع العقوبات رسميا عن الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك في أعقاب تصويت مجلس الأمن الدولي، الخميس، لصالح شطب اسميهما من قوائم العقوبات الأممية.

https://www.instagram.com/asaadhshaibani?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

ورجح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أن تتضمن زيارة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض توقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد "داعش".

وستكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق على زيارة نظيره السوري

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت في بيان قبيل الزيارة أن السلطات السورية الجديدة، تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وكذلك في القضاء على ما تبقى من الأسلحة الكيميائية داخل البلاد.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيارة نظيره السوري إلى واشنطن قائلا: "سوف نلتقي أنا والشرع وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا. إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير".

وأضاف: "رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة حقيقية، وأعتقد حتى الآن أنه يقوم بعمل جيد جدا حتى الآن".