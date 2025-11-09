أول زيارة من نوعها.. الرئيس السوري يصل إلى واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم العقوبات

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلام.

ومن المقرر أن يلتقي الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل إلى الولايات المتحدة بعد إعلان واشنطن رفع اسمه واسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات والإرهاب.

وتُعد زيارة الشرع إلى واشنطن ذات أهمية خاصة، لكونه أول رئيس سوري يزور الولايات المتحدة بعد أن عمل خلال الأشهر الماضية على التقدّم في مسار الشراكة مع واشنطن.

ولم تُعلن الإدارة الأمريكية بعد رؤيتها الكاملة للعلاقات الثنائية مع دمشق، إلا أن مطالبها المعلنة سابقًا تشمل:

التعاون في مكافحة تنظيم داعش

السيطرة على مخيمات المعتقلين في شمال شرق سوريا

الاستغناء عن العناصر الأجنبية وطردها من الأراضي السورية

تسليم مطلوبين مصنّفين إرهابيين

الحفاظ على حقوق الأقليات

الوصول إلى اتفاق سلام مع إسرائيل

من جانبه، كان توم براك، المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى سوريا، قد صرّح في وقت سابق بأن أداء الرئيس أحمد الشرع وحكومته "يسير في الاتجاه الصحيح".