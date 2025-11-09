قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. الرئيس السوري يلعب كرة السلة مع قائد القوات الدولية ضد «داعش»
عمرو الحديدي يُوجّه نصيحة لـ «توروب» بشأن تشكيلة الأهلي قبل لقاء قمة السوبر المصري
حسن سلامة: علاقات مصر والسعودية ركيزة الأمن القومي العربي كله |فيديو
في جلسة عُرفية.. عمدة قرية الشطب بأسوان يروى تفاصيل سداد ديون الشاب منتصر
محمد صلاح: الزمالك يمتلك كل مقومات الفوز بالسوبر المصري أمام الأهلي
«مالي» على صفيح ساخن.. وزراء الدفاع الثلاثة يؤكدون جاهزية تحالف دول الساحل الإفريقي
تجربة صعبة ومؤثرة .. مرام علي تكشف أسرار شخصية الأم الوحيدة في «سلمى» | فيديو
تنتقل بسهولة عبر الهواء.. «الخدمات البيطرية»: مصر مُحاطة بدول تعاني من الحمى القلاعية|فيديو
ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا
لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري |شاهد
أول زيارة من نوعها.. الرئيس السوري يصل إلى واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم العقوبات
فريق طبي بجامعة بني سويف ينقذ مريضًا من الموت بعد طعنتين نافذتين | تفاصيل
أخبار العالم

أول زيارة من نوعها.. الرئيس السوري يصل إلى واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم العقوبات

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
محمد على

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلام.

ومن المقرر أن يلتقي الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل إلى الولايات المتحدة بعد إعلان واشنطن رفع اسمه واسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات والإرهاب.

وتُعد زيارة الشرع إلى واشنطن ذات أهمية خاصة، لكونه أول رئيس سوري يزور الولايات المتحدة بعد أن عمل خلال الأشهر الماضية على التقدّم في مسار الشراكة مع واشنطن.

ولم تُعلن الإدارة الأمريكية بعد رؤيتها الكاملة للعلاقات الثنائية مع دمشق، إلا أن مطالبها المعلنة سابقًا تشمل:

التعاون في مكافحة تنظيم داعش

السيطرة على مخيمات المعتقلين في شمال شرق سوريا

الاستغناء عن العناصر الأجنبية وطردها من الأراضي السورية

تسليم مطلوبين مصنّفين إرهابيين

الحفاظ على حقوق الأقليات

الوصول إلى اتفاق سلام مع إسرائيل

من جانبه، كان توم براك، المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى سوريا، قد صرّح في وقت سابق بأن أداء الرئيس أحمد الشرع وحكومته "يسير في الاتجاه الصحيح".

