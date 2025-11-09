هجوم مسلح على عناصر حرس الحدود الأمريكي في شيكاغو

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن أفرادًا من دورية حرس الحدود تعرضوا لهجوم مسلح أثناء أداء مهامهم في مدينة شيكاغو الأمريكية.

كما تحرك الأمن الأمريكي فور ورود بلاغ عن إطلاق نار على عملاء فيدراليين أمس السبت خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في شيكاغو والتي دفعت السكان للاحتجاج في الشوارع، حسبما قالت السلطات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان، إن الطلقات أطلقها رجل في سيارة جيب سوداء كان يستهدف العملاء.

تصاعدت حدة التوترات مع تزايد صرامة سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بعد شهرين تقريبًا من بدء عملية مجابهة الهجرة في شيكاغو، المعروفة باسم "عملية ميدواي بليتز".

وأصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا واسع النطاق يقيد استخدام العملاء للقوة بعد أن قال إن مسؤولًا كبيرًا في حرس الحدود كذب مرارًا وتكرارًا بشأن التهديدات التي يشكلها المتظاهرون.

في سياق آخر ، قالت شرطة شيكاجو إن طفلاً يبلغ من العمر عامًا واحدًا أصيب في إطلاق نار في ساوث شور

وقالت الشرطة إن طفلا يبلغ من العمر عاما واحدا أصيب برصاصة في ساقه اليمنى وتم نقله إلى مستشفى كومر للأطفال في حالة حرجة.