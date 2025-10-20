مواعيد كرة السلة بدور الـ16 لدوري المرتبط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، مواعيد منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري المرتبط للرجال لموسم 2025-2026.

وحدد اتحاد السلة يوم الجمعة المقبل موعدًا لإنطلاق منافسات الذهاب، بينما تبدأ مباريات الإياب يوم 27 أكتوبر الجاري، على أن ينتهي دور الـ 16 يوم 28 من الشهر ذاته.

وتم تحديد مواجهات دور الـ 16، بناءً على ترتيب الفرق المشاركة في الدور التمهيدي، وجاءت المباريات ومواعيد منافسات الذهاب التي ستنطلق يوم الجمعة على النحو التالي:

الأهلي × هليوبوليس

المرتبط – 6 مساء

الرجال – 8 مساء

سموحة × الشمس

المرتبط – 4 مساء

الرجال – 6 مساء

بتروجيت × طلائع الجيش

المرتبط – 4 مساء

الرجال – 8 مساء

الاتحاد × الأولمبي

المرتبط – 4 مساء

الرجال – 6 مساء

الزمالك × القناة

المرتبط – 4 مساء

الرجال – 6 مساء

الجزيرة × ألعاب دمنهور

المرتبط – 2 مساء

الرجال – 6 مساء