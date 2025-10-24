القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يكرم فريق كرة السلة للكراسي المتحركة .. صور

شهدت الدكتورة إيمان كريم، حفل تكريم فريق كرة السلة للكراسي المتحركة تحت سن 23 سنة، لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا، الذي أقامه نادي "روتاري جيزة نورث" بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطى، والأستاذة مي زين الدين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة وعضو المجلس القومي للطفولة الأمومة، ورئيس مؤسسة الحسن.



وأعربت الدكتورة إيمان كريم عن امتنانها واعتزازها بأبطال منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الذين رفعوا راية الدولة المصرية في هذه البطولة، التي جسدت أسمى معاني الإرادة والتحدي والإصرار، لافته أنهم يستحقوا عن جدارة تكريم الدولة المصرية لهم، لأنهم نماذج مضيئة في عالم الرياضيين، سطروا بحروف من ذهب بطولاتهم الرياضية في سجلات كرة السلة المصرية، وسيذكر التاريخ صدق عزيمتهم، وإرادتهم القوية، التي تحدت الظروف، وقهرت النظرة السلبية تجاههم.



كما قدمت "كريم" خلال كلمتها في الحفل تحية تقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الوطني الإنساني من مؤسسات ومنظمات وشركاء يؤمنون بقيمة الإنسان وقدرته على التحدي والعطاء، مؤكدة أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بقدراتهم، وتحرص على دمجهم في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة، يقوم المجلس بتنفيذ برامج و مبادرات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم كافة سبل الدعم لهم ولأسرهم، بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن لهم بيئة آمنة ومحفزة على النمو والمشاركة والإبداع.



أوضحت أنه من أهم هذه المبادرات المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي تأتي تحت رعاية قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، التي تم اطلاقها من قبل المجلس في يناير 2023 لتستمر حتى 2030، وتعمل على توعية وتدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري لهم ولأسرهم في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشروع "تنمية مهارات الأطفال" الذي يأتي بالشراكة مع هئية إنقاذ الطفولة في إطار مذكرة تفاهم الموقعة بين المجلس والهيئة، بهدف تقديم تدريبات متخصصة حول الإدماج، ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، وتطوير قائمة تدريبية تضمن دمج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنشطة هيئة إنقاذ الطفولة، وكذلك دورة "المذيع الصغير" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع أكاديمية "Mass Media School" بهدف اكتشاف مواهب الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إعدادهم اعلاميًا، والعمل على تمكينهم ودمجهم وأسرهم في المجتمع، وتعزيز وحماية حقوقهم من خلال التدريب الإعلامي والتوعية، وتعزيز تناول قضاياهم في وسائل الإعلام بشكل إيجابي وموضوعي، مؤكدة أن هذه المبادرات تعكس رؤية المجلس، وتؤكد على أن الأطفال لهم اهتمام خاص من أجل بناء أجيال جديدة تحترم حقوق الإنسان، وتعكس أيضًا أن الدمج والتمكين للأطفال ذوي الإعاقة عنصرًا مترابطان ضمن رؤيته.



كما تم تكريم الدكتورة إيمان كريم من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة، لجهودها، واهتمامها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الرياضيين، ودمجهم في المجال الرياضي، وتحفيزهم لتحقيق بطولات تاريخية تليق بمكانة مصر لدى دول العالم.