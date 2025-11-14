حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

كشف الفنان محمد رمضان عن مقطع تشويقي لأغنيته الجديدة المقرر طرحها الأربعاء المقبل، والتي يشاركه فيها الفنان إيليا.

ونشر رمضان البرومو عبر حسابه على “إنستجرام”، مشيرًا إلى أنّ العبارات المرافقة للمقطع ليست من كلمات الأغنية، بل هي نصائح كان يرددها له والده الراحل، مثل: “خليك جامد” و“ارفع راسك” و“ما تسيبش حلمك”.

ويأتي ذلك بعد أيام من تشييع جثمان والده من مسجد مصطفى محمود وسط حضور جماهيري كبير وتوافد عدد من الفنانين.

وشهدت الجنازة تزاحمًا لافتًا من محبي رمضان، الذي ظهر في حالة انهيار أثناء الوداع الأخير.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.