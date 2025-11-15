متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو

عرض الإعلامي سيد علي، مشكلة على المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لمواطن يعاني والده من أزمة قلبية ولم يجد من يستقبله في المستشفيات منذ 4 أيام.

وطلب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الحصول على بيانات هذا المواطن للتواصل معه والمتابعة معه حتى يتلقى الرعاية الطبية.

وقال حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي هي وثيقة رسمية تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الهدف منها أن نصل إلى تحويل الملف الصحي إلى ملف إلكتروني موحد في 2030.