بعد تسجيل إصابات.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس "ماربورج"

رفعت منظمة الصحة العالمية، السبت، درجة التأهب، معلنة عن تسجيل تسع إصابات مؤكدة بفيروس "ماربورج" المميت في إثيوبيا.

وألمحت "الصحة العالمية" إلى أن نتائج التحاليل الجينية للعينات تشير إلى تطابق السلالة المكتشفة مع تلك التي رصدت سابقا في منطقة "جينكا" جنوب إثيوبيا، فضلا عن تسجيل حالات أخرى مؤخرا في مناطق متفرقة من شرق إفريقيا.

وفي مراحل متقدمة، أفاد التقرير بأن العديد من المرضى يعانون من نزيف داخلي وخارجي حاد، غالبا في غضون أسبوع واحد فقط من بدء ظهور العلامات.

وجاء هذا الإعلان عقب تأكيد وزارة الصحة الإثيوبية للحالات، في إطار ما وصفته المنظمة بـ "أول تفش من نوعه" يعرفه البلد الإفريقي.

ويطلق هذا التطور صافرة إنذار حقيقية، نظرا لأن "ماربورغ" يعد واحدا من أخطر الفيروسات المسببة للحمى النزفية، والتي غالبا ما تكون نتائجها وخيمة وتؤدي إلى الوفاة.

وتكمن الخطورة المضاعفة لهذا المسبب المرضي، كما أفادت المنظمة الأممية، في كونه "بلا ترياق" حتى اللحظة؛ إذ "لا توجد حاليا أي علاجات معتمدة أو لقاحات مضادة له"، الأمر الذي يعزز من قدرته على الانتشار ويرفع من حدة المخاطر الناجمة عنه.

وحول الطبيعة السريرية للمرض، تتمثل الأعراض الأولية في حمى شديدة، يصاحبها صداع حاد وآلام عضلية مبرحة.