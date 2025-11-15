قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بناء وتجديد .. أحمد موسى: الدولة المصرية لم تترك القاهرة بدون تطوير
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
غياب الدوليين.. الزمالك يستأنف تدريباته أستعدادا لـ زيسكو الزامبي على ستاد الكلية الحربية
لاعب وادي دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد تسجيل إصابات.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس ماربورج

بعد تسجيل إصابات.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس "ماربورج"
بعد تسجيل إصابات.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس "ماربورج"
هاجر رزق

رفعت منظمة الصحة العالمية، السبت، درجة التأهب، معلنة عن تسجيل تسع إصابات مؤكدة بفيروس "ماربورج" المميت في إثيوبيا.

وألمحت "الصحة العالمية" إلى أن نتائج التحاليل الجينية للعينات تشير إلى تطابق السلالة المكتشفة مع تلك التي رصدت سابقا في منطقة "جينكا" جنوب إثيوبيا، فضلا عن تسجيل حالات أخرى مؤخرا في مناطق متفرقة من شرق إفريقيا.

وفي مراحل متقدمة، أفاد التقرير بأن العديد من المرضى يعانون من نزيف داخلي وخارجي حاد، غالبا في غضون أسبوع واحد فقط من بدء ظهور العلامات.

وجاء هذا الإعلان عقب تأكيد وزارة الصحة الإثيوبية للحالات، في إطار ما وصفته المنظمة بـ "أول تفش من نوعه" يعرفه البلد الإفريقي.

ويطلق هذا التطور صافرة إنذار حقيقية، نظرا لأن "ماربورغ" يعد واحدا من أخطر الفيروسات المسببة للحمى النزفية، والتي غالبا ما تكون نتائجها وخيمة وتؤدي إلى الوفاة.

وتكمن الخطورة المضاعفة لهذا المسبب المرضي، كما أفادت المنظمة الأممية، في كونه "بلا ترياق" حتى اللحظة؛ إذ "لا توجد حاليا أي علاجات معتمدة أو لقاحات مضادة له"، الأمر الذي يعزز من قدرته على الانتشار ويرفع من حدة المخاطر الناجمة عنه.
وحول الطبيعة السريرية للمرض، تتمثل الأعراض الأولية في حمى شديدة، يصاحبها صداع حاد وآلام عضلية مبرحة.

منظمة الصحة العالمية ماربورج إثيوبيا جينكا إفريقيا وزارة الصحة الإثيوبية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

كرة ذهبية

اكتشاف كرة ذهبية غامضة في أعماق المحيط تثير حيرة العلماء.. ما القصة؟

الفضاء

جسم غامض يقترب من الأرض.. إشارة راديوية تربك علماء الفلك

جوردان لي

شبيه لامين يامال يثير ضجة بين عشاق التنس.. ما القصة؟

بالصور

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

