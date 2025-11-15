قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارقد بسلام.. الراحل محمد صبري نجم الزمالك يلحق برفاقه فى الملاعب
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية

جانب من المباحثات
فرناس حفظي

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعليمات لحكومته بإرسال "وفد فلسطيني رفيع المستوى"، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، لإجراء محادثات مع اليونسكو، بهدف مواءمة المناهج الفلسطينية مع المعايير الدولية التي تعتمدها المنظمة.

 ووفقًا للسلطة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تطوير نظام التعليم الفلسطيني، هيكليًا ومضمونيًا، مع الحفاظ على ما يُسمى "جوهر الوعي الوطني الفلسطيني". وهذا يتوافق مع متطلبات اليونسكو والالتزامات الدولية للسلطة الفلسطينية.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مرسوما رئاسيا يقضي بتعديل تشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، بتعيين محمد فاروق زكي الأحمد وزيرا للنقل والمواصلات، وقرارا بقانون بمنحه الثقة وزيرا في الحكومة التاسعة عشرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الأحمد سيؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني وبحضور رئيس الوزراء في وقت لاحق.

وفي نفس السياق، أصدر الرئيس الفلسطيني ، قرارا رئاسيا بتعيين أمين محمود أحمد قنديل رئيسا للهيئة العامة للمعابر والحدود.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية الرقمية لتبقى فلسطين متصلة بالعالم.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته في فعالية "فلسطين أونلاين"، التي نظمها الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بمدينة رام الله، إن تمكين الصوت الفلسطيني رقمياً يعني ليس فقط إيصال روايتنا، بل يعني أيضاً بناء اقتصادٍ حديثٍ وفرصٍ جديدة للعمل للشباب والمبدعين، حتى يبقى صوت فلسطين حراً في العالم، وهذا ما نعول عليه مع الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني".

