إصابة 22 شخصا.. كيف انفجر مصنع الكيماويات في الأرجنتين؟

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية، بوقوع انفجار في مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية غرب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إلى إصابة 20 شخصاً على الأقل واندلاع حريق وانبعاث أبخرة سامة.

حريق كبير و غازات سامة

و وقع الانفجار الليلة الماضية في مدينة إيزيزا، تسبب بتحطم نوافذ المباني في محيط يبلغ نصف قطره 4 كيلومترات، وأدى إلى نشوب حريق امتد لارتفاع يصل إلى أكثر من 20 متراً واستمر لأكثر من ساعتين، وأطلق دخاناً ساماً كثيفاً.

وأظهرت التحقيقات الأولية، أن الحريق بدأ في مستودع لشركة كيماويات زراعية.

وفي السياق ذاته، قال عمدة إيزيزا، جاستون جرانادوس: إن الحريق التهم عدة مصانع، لافتاً إلى أنه لم تتم السيطرة عليه بعد.



إصابة 22 شخصا و إخلاء السكان

و تسبب الأنفجار بإصابة 22 شخصاً على الأقل، بينما سارعت السلطات إلى إخلاء أكثر من 200 من السكان مع اتساع رقعة الدخان والنيران. ومع مرور الساعات، ظل اللهب يلتهم أجزاء من المجمع الصناعي، وارتفع لعلوّ وصل إلى 20 متراً.

حماية السكان

ولحماية السكان، أصدرت السلطات المحلية تحذيرات عاجلة دعت فيها الجميع إلى إغلاق النوافذ بإحكام، تجنباً لأي انبعاثات سامة قد تنتشر في الهواء.

