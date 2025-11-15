قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زهران ممداني يحشد متابعيه لمقاطعة ستاربكس تضامنا مع إضراب العمال

زهران ممداني
زهران ممداني
فرناس حفظي

دعا عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، أكثر من مليون متابع له إلى مقاطعة سلسلة ستاربكس هذا الأسبوع، تعبيرًا عن دعمه لإضراب العاملين في الشركة.


وقال ممداني، البالغ 34 عامًا، في منشور له يوم الخميس: "يخوض عمال ستاربكس في مختلف أنحاء البلاد إضرابا احتجاجا على ممارسات العمل غير العادلة، ويسعون للتوصل إلى عقد منصف. وعليه، لن أشتري ستاربكس خلال فترة الإضراب، وأدعوكم للانضمام إلينا. معا نستطيع إيصال رسالة واضحة: لا عقد… لا قهوة."


جاءت دعوة العمدة المتضامن بالتزامن مع إعلان نقابة عمال ستاربكس بدء إضراب مفتوح تحت شعار "تمرد الكأس الأحمر"، مؤكدة عبر منصاتها الرقمية أن الإضراب قد يصبح "أكبر وأطول إضراب مرتبط بممارسات عمل غير عادلة في تاريخ الشركة." وطالبت النقابة المستهلكين بمقاطعة ستاربكس طوال مدة الإضراب عبر الوسم #NoContractNoCoffee.


ويتزامن الإضراب مع يوم "الكأس الأحمر" السنوي لستاربكس، الذي تقدّم فيه الشركة أكوابًا حمراء قابلة لإعادة الاستخدام، ويعد عادةً من أكثر أيامها ازدحامًا.
وفي سياتل، مسقط رأس الشركة، بدأ موظفو ستاربكس ومؤيدوهم تنفيذ الإضراب يوم الخميس، بينما صرّح عاملون في شيكاغو بأنهم يواجهون "إساءات لفظية" في ظل السياسات الجديدة للرئيس التنفيذي.


يُذكر أن ممداني فاز بمنصب عمدة نيويورك في انتخابات 4 نوفمبر، بعد تحقيقه انتصارًا واسعًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بصفته ديمقراطيًا اشتراكيًا، متغلبًا في كلتا الجولتين على الحاكم السابق أندرو كومو، الذي خاض الانتخابات كمرشح مستقل.

عمدة نيويور زهران ممداني سلسلة ستاربكس ستاربكس تمرد الكأس الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

منتخب مصر والأردن

بعد فوزه في المباراة الأولى.. منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل سلبيًا مع الأردن

أنشيلوتي

أنشيلوتي يكشف كواليس الرحيل عن ريال مدريد وتدريبه للبرازيل

منتخب إسبانيا

تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات كأس العالم

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد