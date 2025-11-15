زهران ممداني يحشد متابعيه لمقاطعة ستاربكس تضامنا مع إضراب العمال

دعا عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، أكثر من مليون متابع له إلى مقاطعة سلسلة ستاربكس هذا الأسبوع، تعبيرًا عن دعمه لإضراب العاملين في الشركة.



وقال ممداني، البالغ 34 عامًا، في منشور له يوم الخميس: "يخوض عمال ستاربكس في مختلف أنحاء البلاد إضرابا احتجاجا على ممارسات العمل غير العادلة، ويسعون للتوصل إلى عقد منصف. وعليه، لن أشتري ستاربكس خلال فترة الإضراب، وأدعوكم للانضمام إلينا. معا نستطيع إيصال رسالة واضحة: لا عقد… لا قهوة."



جاءت دعوة العمدة المتضامن بالتزامن مع إعلان نقابة عمال ستاربكس بدء إضراب مفتوح تحت شعار "تمرد الكأس الأحمر"، مؤكدة عبر منصاتها الرقمية أن الإضراب قد يصبح "أكبر وأطول إضراب مرتبط بممارسات عمل غير عادلة في تاريخ الشركة." وطالبت النقابة المستهلكين بمقاطعة ستاربكس طوال مدة الإضراب عبر الوسم #NoContractNoCoffee.



ويتزامن الإضراب مع يوم "الكأس الأحمر" السنوي لستاربكس، الذي تقدّم فيه الشركة أكوابًا حمراء قابلة لإعادة الاستخدام، ويعد عادةً من أكثر أيامها ازدحامًا.

وفي سياتل، مسقط رأس الشركة، بدأ موظفو ستاربكس ومؤيدوهم تنفيذ الإضراب يوم الخميس، بينما صرّح عاملون في شيكاغو بأنهم يواجهون "إساءات لفظية" في ظل السياسات الجديدة للرئيس التنفيذي.



يُذكر أن ممداني فاز بمنصب عمدة نيويورك في انتخابات 4 نوفمبر، بعد تحقيقه انتصارًا واسعًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بصفته ديمقراطيًا اشتراكيًا، متغلبًا في كلتا الجولتين على الحاكم السابق أندرو كومو، الذي خاض الانتخابات كمرشح مستقل.