قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم بشأن عناصر الفصائل برفح
أسامة ربيع: قناة السويس هي الخيار الأفضل بعد عودة الهدوء للبحر الأحمر
بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي شمال المنيا
الأموال العامة تكشف تفاصيل القبض على أشهر مزور ونصاب أمام محاكم الجيزة
مدبولي يفتتح معرض Cairo ict .. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شتاء قاس على غزة… استجابة مصرية عاجلة لإنقاذ مخيمات النازحين وسط تصاعد التحذيرات الحقوقية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

سارعت اللجنة المصرية في قطاع غزة إلى إطلاق استجابة إنسانية عاجلة لإنقاذ آلاف النازحين بعد أن اجتاحت مياه الأمطار مخيماتهم المؤقتة، وذلك مع أول منخفض جوي ضرب قطاع غزة هذا الشتاء.

وأكد المدير التنفيذي للجنة، معين أبو الحصين، أن فرق العمل تحركت فور وصول النداءات من داخل المخيمات، خصوصًا بعدما غمرت السيول مساحات واسعة من الخيام، مهددة حياة السكان الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحماية.

وأوضح أبو الحصين في تصريحات صحفية اليوم السبت أن هذه الاستجابة تمثل المرحلة الأولى من خطط الدعم التي تعمل عليها اللجنة المصرية، مشيرًا إلى توزيع خيام وشوادر جديدة لحماية العائلات من الأمطار، إلى جانب تجهيز خدمات إضافية لمخيمات أخرى ستشمل تحسين البنية الأساسية المؤقتة ورفع القدرة على مواجهة الظروف الجوية القاسية.

وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن أن آلاف الخيام والملاجئ المؤقتة تعرضت للغرق، ما وضع عشرات الآلاف من النازحين أمام تحديات غير مسبوقة مع بداية فصل الشتاء.

وفي سياق مواز للأزمة الإنسانية، تلقى مستشفى ناصر في خان يونس دفعة جديدة من جثامين الشهداء ضمن صفقة تبادل الجثامين، حيث وصل عددهم إلى 15 جثمانًا، ليرتفع الإجمالي إلى 330 جثمانًا تسلمها القطاع حتى الآن، وفق ما أعلنته إدارة المستشفى وتقارير إعلامية.

 كما أكدت وزارة الصحة في غزة أن عدد الجثامين التي تسلمتها منذ بدء عملية التبادل بلغ 315 تعرفت على 91 منها.

وفي ظل استمرار الأزمة، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن إسرائيل تواصل رغم مرور شهر على وقف إطلاق النار فرض ظروف "مهلكة" على مليوني فلسطيني، مؤكداً استمرار عمليات القتل العمد وخرق الهدنة عبر القصف والتدمير، بمعدل يصل إلى ثمانية قتلى يوميا، خاصة في شرق غزة وخان يونس، وسط صمت دولي متواصل عن هذه الانتهاكات.

اللجنة المصرية في قطاع غزة قطاع غزة وزارة الصحة في غزة مياه الأمطار إنقاذ آلاف النازحين منخفض جوي ضرب قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

بنتلي

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

مرسيدس

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

فحص عوادم السيارات

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد