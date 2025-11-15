قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
توك شو

هيئة دعم فلسطين: مياه الأمطار غمرت خيام النازحين في غزة

محمد شحتة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن حالة الطقس ودخول فصل الشتاء ومياه الأمطار غمرت آلاف الخيام وباتت معاناة النازحين قسرا ترتفع بشكل كبير جدا.

وأضاف صلاح عبد العاطي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أنه لا زالت دولة الاحتلال منذ وقف إطلاق النار تعرقل وصول المساعدات الإنسانية ولا تدخل إلا 30% من المساعدات المقررة وفقا للاتفاق بواقع 600 شاحنة يوميا.

وتابع: ما يدخل أقل من 150 شاحنة وعلى الرغم من الجهود المصرية والقطرية والأمم المتحدة، إلا أن كل المساعدات لا تستطيع أن تفي باحتياجات سكان قطاع غزة.

وأوضح أن أهل غزة يحتاجون إلى 450 ألف خيمة تقيهم من برد الشتاء والأمطار وهذا غير متحقق ولذلك الوضع ما زال مأساويا.

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

إيهاب فهمي

إيهاب فهمي: أنا بخير ومريت بدور برد شديد| خاص

ليلى علوي

بفستان لامع..أحدث ظهور لـ ليلى علوي في حفل زفاف ابنة عمر عرفة

جانب من ندوة الفيلم

مهرجان القاهرة.. مخرج فيلم صفصافة : العمل يعبر عن طبقة المهمشين والعمال في مالطة

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

