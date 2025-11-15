هيئة دعم فلسطين: مياه الأمطار غمرت خيام النازحين في غزة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن حالة الطقس ودخول فصل الشتاء ومياه الأمطار غمرت آلاف الخيام وباتت معاناة النازحين قسرا ترتفع بشكل كبير جدا.

وأضاف صلاح عبد العاطي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أنه لا زالت دولة الاحتلال منذ وقف إطلاق النار تعرقل وصول المساعدات الإنسانية ولا تدخل إلا 30% من المساعدات المقررة وفقا للاتفاق بواقع 600 شاحنة يوميا.

وتابع: ما يدخل أقل من 150 شاحنة وعلى الرغم من الجهود المصرية والقطرية والأمم المتحدة، إلا أن كل المساعدات لا تستطيع أن تفي باحتياجات سكان قطاع غزة.

وأوضح أن أهل غزة يحتاجون إلى 450 ألف خيمة تقيهم من برد الشتاء والأمطار وهذا غير متحقق ولذلك الوضع ما زال مأساويا.