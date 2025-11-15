الأمطار تغرق خيام غزة.. المنخفض الجوي يعمق مأساة السكان النازحين | شاهد

غرقت خيام النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية ما تسبب في أزمة إنسانية زادت من مأساة سكان القطاع الذين عانوا على مدار أكثر من عامين من العدوان الإسرائيلي.

الأمطار تغرق خيام غزة

و أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح، بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وقالت الأونروا في بيان لها اليوم السبت: إن: "الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة، وهي متوفرة لدينا، وندعو إلى السماح لنا بتقديمها للسكان".

المنخفض الجوي في غزة

وحذرت الأونروا، من أن المنخفض الجوي الذي يتعرض له قطاع غزة حاليًا سيكون له تداعيات كارثية على النازحين في القطاع، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الأونروا، إن هناك تحركات دولية لمحاولة الضغط على إسرائيل وإجبارها على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.