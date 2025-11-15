وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حفل إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث، لتعزيز الرصد المبكر والاستجابة الفورية للتهديدات الصحية المتعلقة بالأمراض المعدية، سلامة الغذاء والمياه، أو أي ممارسات تؤثر على الصحة العامة.

حضر الفعالية قيادات الوزارة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) بنسخته الثالثة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال 12-15 نوفمبر 2025.

وأكد الوزير دور قطاع الطب الوقائي في حماية المواطنين، ضمن منظومة متكاملة مع وزارات الزراعة، البيئة، الإسكان، هيئتي الدواء وسلامة الغذاء، والشركاء الدوليين مثل منظمة الصحة العالمية وCDC إفريقيا، لتنسيق الجهود والتدخل السريع.

وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل زادت سرعة انتشار المعلومات، مما يتطلب رصدًا فوريًا وتحققًا علميًا، موضحًا قدرة المنظومة على متابعة الأحداث الصحية مستمرًا (تسمم، أمراض معدية، مشكلات غذائية)، واتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية سريعة مع متابعة المحافظات.

تنسيق حكومي

وشدد على أن المنظومة تشمل رصد المياه، الأغذية، البيئة، مع تنسيق حكومي لضمان وصول البيانات لاتخاذ القرار، مما يعزز الاستجابة قبل تفاقم الحالات.

وتابع أن النظام يركز على الوقاية، التدخل المبكر، إدارة الأزمات، توحيد الجهود، والاستفادة من التقنيات الرقمية والتحليل العلمي لسلامة المواطنين.

وأكد أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا إفريقيًا وعالميًا في الترصد المبني على الحدث، بفضل التدريب المستمر، التعاون الوطني والدولي، واستثمار الدولة في البنية التحتية الصحية، مع التزام كامل بحماية الصحة وتعزيز الأمن الصحي وطنيًا وإقليميًا.

جدير بالذكر، أن الوزير الدليل الإرشادي للمنظومة، في ختام الاحتفالية.

حضر الحفل: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير؛ الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء؛ الدكتور حامد الأقنص رئيس الخدمات البيطرية؛ الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي؛ الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء؛ الدكتور وسام منقولة مدير إقليمي CDC إفريقيا؛ الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية؛ الدكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة بسوهاج؛ الدكتور هيثم الشهابي وكيل الوزارة بجنوب سيناء.