طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حفل إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث، لتعزيز الرصد المبكر والاستجابة الفورية للتهديدات الصحية المتعلقة بالأمراض المعدية، سلامة الغذاء والمياه، أو أي ممارسات تؤثر على الصحة العامة.

حضر الفعالية قيادات الوزارة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) بنسخته الثالثة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال 12-15 نوفمبر 2025.

وأكد الوزير دور قطاع الطب الوقائي في حماية المواطنين، ضمن منظومة متكاملة مع وزارات الزراعة، البيئة، الإسكان، هيئتي الدواء وسلامة الغذاء، والشركاء الدوليين مثل منظمة الصحة العالمية وCDC إفريقيا، لتنسيق الجهود والتدخل السريع.

وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل زادت سرعة انتشار المعلومات، مما يتطلب رصدًا فوريًا وتحققًا علميًا، موضحًا قدرة المنظومة على متابعة الأحداث الصحية مستمرًا (تسمم، أمراض معدية، مشكلات غذائية)، واتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية سريعة مع متابعة المحافظات.

تنسيق حكومي

وشدد على أن المنظومة تشمل رصد المياه، الأغذية، البيئة، مع تنسيق حكومي لضمان وصول البيانات لاتخاذ القرار، مما يعزز الاستجابة قبل تفاقم الحالات.
وتابع أن النظام يركز على الوقاية، التدخل المبكر، إدارة الأزمات، توحيد الجهود، والاستفادة من التقنيات الرقمية والتحليل العلمي لسلامة المواطنين.

وأكد أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا إفريقيًا وعالميًا في الترصد المبني على الحدث، بفضل التدريب المستمر، التعاون الوطني والدولي، واستثمار الدولة في البنية التحتية الصحية، مع التزام كامل بحماية الصحة وتعزيز الأمن الصحي وطنيًا وإقليميًا.

جدير بالذكر، أن الوزير الدليل الإرشادي للمنظومة، في ختام الاحتفالية.

حضر الحفل: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير؛ الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء؛ الدكتور حامد الأقنص رئيس الخدمات البيطرية؛ الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي؛ الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء؛ الدكتور وسام منقولة مدير إقليمي CDC إفريقيا؛ الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية؛ الدكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة بسوهاج؛ الدكتور هيثم الشهابي وكيل الوزارة بجنوب سيناء.

المؤتمر العالمي للسكان PHDC’25 التنمية البشرية منظومة الترصد مجلس الوزراء

