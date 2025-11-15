منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر بيع كرتونة البيض للمستهلك يصل لـ 110 و115 جنيها.

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”محدش يشتري كرتونة البيض بسعر أكتر من 120 جنيه للكرتونة".

وتابع ثروت الزيني: "سيكون هناك انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض في المستقبل القريب"، مضيفا:" نستهلك 4.5 مليون دجاجة في اليوم".

وأكمل ثروت الزيني، أننا نقوم بإنتاج 16 مليار بيضة سنويا وهناك انتظام في الدورات الإنتاجية للدواجن.