رئيس قناة السويس: الـ 15 يوما الماضية عدد السفن زاد 10% والعائد الدولاري ارتفع 20%

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن سفن تابعة لخط الملاحة الفرنسي بدأ في العودة إلى المرور من قناة السويس من جديد .



وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد اتفاق شرم الشيخ بشان غزة أصبحت المنطقة أكثر أمنا ".

وتابع أسامة ربيع :" خلال الـ 15 يوم الماضيين عدد السفن التي تمر زاد 10 % والعائد الدولاري زاد 20% ".

واكمل أسامة ربيع :" عاملين تخفيض 15 % للسفن التي حمولتها تتجاوز 130 ألف طن ".

ولفت أسامة ربيع :" تحدثنا مع مختلف التوكيلات البحرية والخطوط الملاحية للعودة على العبور من خلال قناة السويس من جديد بعد التوصل لاتفاق شرم الشيخ بشأن غزة ".

