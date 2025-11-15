جامعة قناة السويس تنمّي مهارات طلابها خلال فاعلية تدريبية على المشغولات اليدوية والإكسسوارات

نظّمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس فاعلية تدريبية مميزة حول مهارات وأساسيات عمل المشغولات اليدوية، ومن بينها الإكسسوارات، لطلاب الجامعة، وذلك ضمن برنامج الأنشطة الطلابية الهادف إلى اكتشاف وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الطلاب.

جاءت الفاعلية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تحرص على دعم قدرات طلابها وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب مهارات عملية تساعدهم في بناء مستقبل مهني واعد يقوم على الابتكار والعمل المنتج.

وأقيمت الفاعلية تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أوضح أن هذه البرامج تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتقديم أنشطة متنوعة تساهم في تعزيز شخصية الطلاب وتوسيع مداركهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مهارات حرفية وصناعات صغيرة قد تمثل لهم فرصًا حقيقية للكسب والإبداع.

كما جاءت الفاعلية تحت الإشراف التنفيذي للدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار لجنة النشاط الاجتماعي، والأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، حيث أكدوا أهمية هذا النوع من الدورات التدريبية التي تتيح للطلاب تجربة عملية واكتساب مهارات جديدة ضمن بيئة تعليمية مشجعة ومحفّزة.

وأقيمت فاعلية التدريب بقاعة الاتحادات الطلابية بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب، بتنظيم دقيق من إدارة النشاط الاجتماعي بقيادة الأستاذة نجلاء فوزي، التي حرصت على متابعة جميع خطوات التنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب المشاركين.

وتولت الأستاذة رحاب صبري الإشراف الفني والتدريب، حيث قدّمت شرحًا تفصيليًا حول أساسيات تصميم المشغولات اليدوية والإكسسوارات، مع تنفيذ تدريبات عملية أظهرت إبداع الطلاب وقدرتهم على إنتاج أعمال فنية تجسد مهاراتهم وتبرز موهبتهم في العمل اليدوي.

وتأتي هذه الفاعلية انطلاقًا من حرص جامعة قناة السويس على خلق جيل مبدع قادر على الإنتاج والإتقان، وتعزيز ثقافة العمل الحر والصناعات الصغيرة لدى الطلاب، بما يسهم في بناء مجتمع شبابي قادر على مواجهة تحديات المستقبل بمهارات متنوعة وإبداعية.