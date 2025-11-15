قائد الجيش الثالث: نؤمن حدود مصر ومصادر البترول وقناة السويس.. فيديو

قال اللواء أركان حرب، أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، إن المهمة الرئيسية التي يقوم بها الجيش الثالث الميداني هي تأمين حدود مصر ضد أي اعتداء خارجي، ونطاق الجيش الثالث في السويس وجنوب سيناء.

وأضاف اللواء أحمد مهدي سرحان، في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "الحياة"، أن نطاق الجيش الثالث الميداني في سيناء يشمل قرابة ثلثي مساحة سيناء بما يعادل 42 ألف كيلو متر مربع.

وأشار إلى أن من مهام الجيش الثالث الميداني، تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بالتعاون مع الجيش الثاني والأفرع الرئيسية، كما يعمل الجيش الثالث على حماية الشباب من المخدرات بتنفيذ حملات للقضاء على عمليات تهريب المخدرات أو زراعتها.

وتابع: من مهام الجيش الثالث الميداني تأمين مصادر الثروة البترولية في خليج السويس وشبه جزيرة سيناء وتأمين المدن السياحية في جنوب سيناء وتأمين المؤتمرات الدولية في هذه الاماكن.

كما شارك الجيش الثالث الميداني في القضاء على الإرهاب وقدم التضحيات والبطولات الفدائية.