الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

استقبلت قيادة الجيش الثالث الميداني عددا من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتى السويس وجنوب سيناء بمقر قيادة الجيش الثالث الميداني وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار تعميق أواصر الترابط مع كافة أطياف المجتمع .

ونقل اللواء أح أحمد مهدي سرحان قائد الجيش الثالث الميداني خلال اللقاء تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والإهتمام لأبناء محافظتى السويس وجنوب سيناء والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً على الدور الوطنى الذى قام به أهالى سيناء الشرفاء فى حرب أكتوبر المجيدة والقضاء على الإرهاب.

كما إستعرض قائد الجيش الثالث الميدانى خلال اللقاء التنسيق المشترك مع كافة الجهات لتلبية المطالب التى تحقق الإرتقاء بالمستوى الخدمى للمواطنين بالمحافظتين فى إطار تكامل الأدوار المجتمعية مع ممثلى المجتمع المدني بكافة القطاعات.

من جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية ركائز الأمن القومى المصرى ، فضلاً عن دورها فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.