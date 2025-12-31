قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الطيران: حصدنا خلال عام 2025 ثمرة جهود وعطاء مستمر من العاملين بالقطاع

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

هنأ الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، جميع العاملين بقطاع الطيران المدني، بحلول العام الميلادي الجديد 2026، موجهًا التحية لجميع العاملين على ما بذلوه من جهود  خلال العام المنتهي.

قال وزير الطيران المدني، في رسالة موجهة إلى العاملين، نشرها الحساب الرسمي لوزارة الطيران المدني، قائلا:" يسعدني، مع إشراقة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٦م، أن أتقدم إلى جميع العاملين بقطاع الطيران وأسركم الكريمة بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عامًا حافلا بالخير والعطاء والازدهار، وأن تتواصل خلاله مسيرة العمل والإنجاز وتحقق معًا ما نصبو إليه من نجاحات نوعية تدعم مكانة قطاع الطيران المدني وتلبي تطلعاته المستقبلية".

أضاف وزير الطيران، “لقد جسّد عام ٢٠٢٥م ثمرة جهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل، والتي انعكست بوضوح في نتائج الأعمال، وتطور الأداء، ونمو معدلات التشغيل وحركة الركاب والرحلات الجوية بمطارات الجمهورية بما يعكس كفاءة منظومة العمل وجودة الخدمات، فضلا عن المضي قدما في تطوير وتحديث الأسطول الجوي للشركة الوطنية مصر للطيران بما يعزز كفاءة التشغيل ويُرسخ مكانتها إقليميًا ودوليًا”.

وتابع وزير الطيران: "لعل أبرز النجاحات الملموسة حصول كل من مطاري القاهرة والغردقة الدوليين على جوائز البيئة والاستدامة المقدمة من المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا الـ ACI، كما تم تكريم مطار الإسكندرية الدولي لجهوده في إعادة تدوير النفايات ضمن منظومة الاقتصاد المستدام، وقد حظيت منظومة المراقبة الجوية المصرية بإشادات دولية من منظمات عالمية مثل اليوروكونترول والإيكاو والأياتا، وذلك لإدارتها المجال الجوي المصري بكفاءة عالية في ظل كثافة التشغيل خلال الأزمات الإقليمية وارتفاع معدلات الحركة الجوية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي".

واستكمل الوزير: “ على صعيد مصر للطيران، تُوجت الشركة الوطنية بلقب “ أفضل شركة طيران في أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام ٢٠٢٥ ”وفقا لتصنيف Skytrax الدولية، كما حصلت على المركز ٦٨ عالميًا ضمن أفضل ۱۰۰ شركة طيران على مستوى العالم، متقدمة ٢٠ مركزا عن ترتيبها في ۲۰۲٤ إضافة إلى الفوز بجوائز أخرى مثل أكثر شركة طيران تطورًا في أفريقيا، وأفضل طاقم ضيافة، وأفضل وجبات على الدرجة السياحية. زمیلاتی وزملائی”.

وقال وزير الطيران، إن ما تحقق من إنجازات قياسية داخل قطاع الطيران المدنى هو نتاج جهودكم، ويعكس المستوى المتميز لأبناء القطاع المخلصين في جميع مجالات العمل، ويُعد تأكيدًا لدور القطاع كونه أحد الركائز الحيوية الداعمة لخطط الدولة المصرية ورؤيتها التنموية الشاملة في مختلف القطاعات والمؤسسات ونقطة إنطلاق لمواصلة التطوير وتحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة.

واختتم رسالته: “نستقبل عامًا جديدًا بثقة وأمل. ندعو الله أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق أبناءها لمواصلة العمل والعطاء، وأن تمضي بلادنا دائمًا بخطى واثقة نحو التقدم والتنمية والإزدهار.. كل عام وأنتم بخير.. وكل عام وأنتم القوة الدافعة لمسيرة التطوير والإنجاز بقطاع الطيران المدني”.

