أسامة ربيع: قناة السويس هي الخيار الأفضل بعد عودة الهدوء للبحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،: إن "عودة الهدوء إلى البحر الأحمر؛ سيفرض واقعًا جديدًا بضرورة عودة الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس مرة أخرى".

وأوضح ربيع- في تصريح متلفز اليوم السبت- أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أدى إلى عودة الهدوء إلى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ما أسفر بدوره في إتاحة العبور الآمن للسفن.

واعتبر أن عبور السفن العملاقة عبر قناة السويس؛ يعتبر بمثابة رسالة جيدة لجميع الخطوط والتوكيلات بأن المنطقة أصبحت آمنة، وأن العودة للعبور من البحر الأحمر ثم قناة السويس هو الخيار الأفضل.

ونوه بأن عائدات قناة السويس شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مبينًا أن عدد السفن التي عبرت من القناة زاد بنسبة 12% منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، فيما زادت نسبة الحمولات بنسبة 16% والعائد بالدولار نحو 18% وكلها دلائل على عودة الهدوء إلى منطقة البحر الأحمر.